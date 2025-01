Wanda Nara recibió a Maxi López en Argentina y mostró una inesperada actitud

“¿Cómo sigue todo? ¿Te sorprendió este blanqueo de la relación? ¿Te arrepentir de exponer todo? ¿Va a haber un límite? ¿Cómo estás con la denuncia?”, fueron algunas de las preguntas que recibió la rubia aunque no emitió palabra.

Por su parte, el futbolista dio algunas declaraciones para LAM (América) antes de encontrarse con Wanda y aseguró: “Estoy bien, no me corresponde hablar. No sé nada de lo que está pasando. Está todo bien pero no quiero hablar del tema".

"Ahora seguramente voy a hablar con la madre de los chicos pero en privado. No quiero opinar porque no sé nada de nada. Vengo de vacaciones", concluyó sin dar más detalles.

Qué fue lo que más le dolió a Wanda Nara de las fotos de la China Suárez y Mauro Icardi

El jueves la China Suárez y Mauro Icardi confirmaron púbicamente su romance con una serie de fotos en Instagram después de los rumores que circulaban hace varias semanas.

En Intrusos, América Tv, Guido Záffora contó cuál fue la primera reacción de Wanda Nara al enterarse de la romántica publicación de su ex y qué fue lo que más le molestó de las imágenes.

"Wanda estalló, sabía todo pero no se esperaba la foto", precisó el periodista. Y amplió: "No sabía que iba a subir un posteo con la música de París, justamente donde arranca el Wandagate. Esto la superó".

"Cuando se hizo el posteo Wanda se estaba haciendo las raíces con su peluquero cuando le cuentan de esta foto", precisó el panelista sobre qué estaba haciendo en ese instante la mediática.

"Agarró el celular porque necesitaba confirmarlo con sus ojos. Se puso como loca, se alteró, no lo podía creer", detalló sobre el impacto que generó el posteo en Wanda.

Y puntualizó: "Lo que más le dolió a Wanda fue la canción del posteo porque dicen me están tomando el pelo. La China hace tres años hace un chiste con esta canción, eso la sacó de quicio".

"Esto le genera lástima, pena y desconoce al Mauro que conocía", sintetizó Guido sobre lo que generó el posteo de Mauro Icardi en Wanda Nara.