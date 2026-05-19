La espontánea y curiosa reacción de Moria Casán al perder el Martín Fierro con Wanda Nara

"¡Bravo! ¡Muy bien!", repetía la conductora de La mañana con Moria (El Trece) mientras aplaudía con sus brazos en alto a Wanda, quien se quebró en llanto de la emoción y se abrazaba con sus dos hijas y su madre Nora Colosimo.

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El sentido discurso de Wanda Nara al ganar el Martín Fierro a mejor conducción

Wanda Nara se mostró emocionada al momento de subir al escenario y agradecer el Premio Martín Fierro 2026 a mejor conductora por su labor e en el programa MasterChef Celebrity.

"Qué sorpresa, me quedé helada, es una terna increíble, con mujeres que admiro un montón, cada una en lo suyo. Le agradezco al canal que me dio esta oportunidad", comenzó su discurso.

Y de inmediato instó a las mujeres a ir en busca de sus sueños y focalizarse en el trabajo: "A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algún lugar pero desde acá, yo les digo que es verdad que yo arranqué con zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas. Pero siempre soñé y creí en mí", destacó.

"Este país me dio muchos amores pero el amor más importante es el amor propio. Siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía", remarcó Wanda Nara.

Y enfatizo: "Tenemos a veces una mirada un poco dura con las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos".

"El sueño de mi mamá siempre fue ser actriz y ella dejó su carrera por nosotras. Lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar", reconoció Wanda a su madre Nora Colosimo, presente en su mesa.