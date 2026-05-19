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La espontánea y curiosa reacción de Moria Casán al perder el Martín Fierro con Wanda Nara

Las cámaras de la transmisión en vivo captaron el momento de la reacción de Moria Casán luego de que Wanda Nara resultó elegida mejor conductora en los Premios Martín Fierro.

19 may 2026, 08:00
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La espontánea y curiosa reacción de Moria Casán al perder el Martín Fierro con Wanda Nara
La espontánea y curiosa reacción de Moria Casán al perder el Martín Fierro con Wanda Nara

La espontánea y curiosa reacción de Moria Casán al perder el Martín Fierro con Wanda Nara

Wanda Nara resultó una de las grandes ganadoras de los Premios Martín Fierro 2026 al quedarse con unas de las ternas decisivas como mejor conducción femenina.

En la misma, la animadora de MasterChef Celebrity (Telefe) competía con Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

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Al momento en que Santiago del Moro anunció el nombre de la ganadora, se vio claramente el gesto de Moria Casán al enterarse de la decisión de los miemrbos de APTRA.

Lejos de enojarse o mostrarse frustrada por no resultar ganadora en la terna, la diva optó por reírse y aplaudir con entusiasmo a Wanda y hacer gestos de aprobación, celebrando la alegría de su colega, en un gesto de total grandeza de la One.

"¡Bravo! ¡Muy bien!", repetía la conductora de La mañana con Moria (El Trece) mientras aplaudía con sus brazos en alto a Wanda, quien se quebró en llanto de la emoción y se abrazaba con sus dos hijas y su madre Nora Colosimo.

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El sentido discurso de Wanda Nara al ganar el Martín Fierro a mejor conducción

Wanda Nara se mostró emocionada al momento de subir al escenario y agradecer el Premio Martín Fierro 2026 a mejor conductora por su labor e en el programa MasterChef Celebrity.

"Qué sorpresa, me quedé helada, es una terna increíble, con mujeres que admiro un montón, cada una en lo suyo. Le agradezco al canal que me dio esta oportunidad", comenzó su discurso.

Y de inmediato instó a las mujeres a ir en busca de sus sueños y focalizarse en el trabajo: "A veces nosotras mismas nos creemos cuando nos dicen que no podemos o no nos merecemos algún lugar pero desde acá, yo les digo que es verdad que yo arranqué con zapatillas en mal estado, como dicen algunos periodistas. Pero siempre soñé y creí en mí", destacó.

"Este país me dio muchos amores pero el amor más importante es el amor propio. Siempre creí en mí hasta cuando nadie lo hacía", remarcó Wanda Nara.

Y enfatizo: "Tenemos a veces una mirada un poco dura con las mamás que trabajan y yo el mensaje que quiero dar es que las mujeres salgan a hacer lo que las hace felices, que trabajemos".

"El sueño de mi mamá siempre fue ser actriz y ella dejó su carrera por nosotras. Lo más importante es cumplir nuestros sueños y trabajar", reconoció Wanda a su madre Nora Colosimo, presente en su mesa.

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