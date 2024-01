La ex de Lauty Gram contó el violento momento que vivió con la China Suárez: "Fue muy mala"

"¿Es verdad que la China te quiso pegar?", le preguntaron a Madison Segreti. A lo que la joven explicó: "Yo no soy de hablar del tema porque yo sé diferenciar las cosas que pasan en la relación".

Y detalló: "No es algo que yo quiero contar para ir escalando, como puede decir la gente. Ni tampoco voy a negar que es una mujer hermosa. Esto pasó hace meses y hay más personas de testigo".

Y remarcó: "Yo no soy conocida por meterme en problemas o por hacer bardo. No estoy para cubrirle el ort... a nadie. Yo con él tengo cero problema. Yo le deseo lo mejor y siempre fue así y lo va a seguir diciendo porque es una persona importante pero ella fue muy mala conmigo".

Y detalló sobre el supuesto encontronazo con la actriz y actual pareja de su ex: "Esa secuencia que se dijo (de que me quería pegar) es verdad. Me quiso apurar a mí y a mi hermana, nos quiso sacar. En varias ocasiones ha dicho 'sáquenmela de acá que la cag... a piñas'. No fue sólo una vez. Ella tiene 31 años y yo tengo 18".

Las fotos de la China Suárez y Lauty Gram haciendo compras juntos en un almacén humilde de Maldonado

La China Suárez y Lauty Gramestán juntos en Punta del Este desde hace unos días y luego de su fallida asistencia al show del DJ David Guetta, donde no bajaron del auto por la gran cantidad de prensa presente y siguieron de largo, ambos disfrutan del relax y amor en la exclusiva costa uruguaya.

En las últimas horas se conocieron imágenes de la China Suárez y Lauty Gram en un almacén de barrio de Maldonado llamado Frami, muy cerquita de donde se hospedan, y hasta se fotografiaron muy buena onda con los empleados del local.

La pareja se hospeda en un lujoso hotel de Playa Brava con todas las comodidades y para hacer las compras se van a un autoservicio humilde cerca de la zona.

El local cuenta con muy buenos precios comparados con otros de la zona y allí la actriz y el cantante compraron varios productos y se mostraron compinches con el personal del comercio.

Las fotos de la China y Lauty disfrutando del día a día en el balneario de Punta del Este se viralizaron rápidamente en las redes. Viva el amor.