La ex suegra de Paulo Londra hizo una dura crítica al cantante: "El no se..."

Esta semana tuvieron una audiencia pero no lograron acuerdo y la situación se puso más tensa. Este jueves habló en Intrusos (América) la ex suegra del artista, Marina Romero, y defendió a su hija. "Se siente muy expuesta y no la pasa bien. Intenta recuperarse pero no soporta el destrato", contó.

"Rocío no soportó que abandonara a la familia. Que saliera de noche y de día estuviera ausente, que de repente se fuera a pasar unos días a una cabaña con 5 amigos y 5 amigas... son cosas que a mí no me sorprenden", expresó Marina.

Sobre la relación del cantante con sus hijas, fue dura: "Yo creo que a Isabella le tiene un gran cariño. La nena se pone feliz cuando ve al papá, generó un vínculo lindo y es a lo que uno apunta. Pero con Francisca es diferente, porque no tuvo contacto casi... no se dio la oportunidad de conocerla y amarla".

Marina contó que entiende que los vínculos no se pueden forzar, pero cree que Paulo todavía no entiende de lo que se está perdiendo: "Quizás tiene miedo... o le llenaron la cabeza...".

Por último, apuntó con indirectas a los padres del cantante: "Yo fui mamá muy joven pero si alguien se acercaba a decirme algo malo, lo tomaba con pinzas. Es uno el que tiene que ver qué hace con lo que le dice el entorno".

Marina Romero, madre de Rocío Moreno, ex del cantante Paulo Londra, habló el viernes en Intrusos, América, sobre el conflicto que está teniendo su hija con el padre de sus dos hijas, Isabella y Francisca.

"El día que le dieron el alta a Rocío se retiraron juntos de la clínica", precisó la madre de la ex de Londra. Y precisó sobre las diferencias que tienen Rocío con Paulo: "Los pañales de Isabella, hasta la fecha, son de canje por una publicidad. Rocío aporta permanentemente en la economía", indicó.

Además, Marina amplió sobre el conflicto que tiene su hija con el padre de sus dos hijas: "Rocío siempre buscó a través del diálogo poder llegar a un acuerdo. Siempre tuvo la mejor voluntad y nosotros la acompañamos para un diálogo sano y no llegar a la Justicia. Se trató de agotar las instancias", precisó.

E indicó sobre un fuerte episodio que vivió su hija con el cantante cuando estaba embarazada de Francisca: "Hay situaciones que él saliera y se muestra en bares con chicas o bares con amigos, volver tarde... Hay cosas que no todas las mujeres están dispuestas a tolerar. Ella lo contó: que él ha salido con amigos y ella descompuesta vomitando, tirada en una alfombra, y él le decía vos me llamás para fastidiarme, siendo las 4 de la mañana. Esa situación de violencia es, lo que le hizo es muy dañino".