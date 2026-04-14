Los repudiables comentarios gordofóbicos de Catalina Gorostidi a la novia de Joel Ojeda: "Tenía que..."

"A los dos días hablaron con ella, me dijeron que iba a estar todo bien. Ese mismo día llega y me dice: ‘Acá no entrás si estoy yo acá adentro. No quiero trabajar con gordas, soy gordofóbica. Que deje de comer fideos porque me estaban engordando los brazos, que tenía que aprender de ella, que pesaba 45 kg. Que si le volvía a pasar por atrás, me iba a arrancar los pelos’", mencionó la terrible amenaza de la ex Gran Hermano.

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Qué había dicho Catalina Gorostidi sobre su salud

En junio de 2025, Catalina Gorostidi generó preocupación entre sus seguidores al referirse a su estado de salud a través de sus redes sociales. La ex participante de Gran Hermano decidió compartir detalles personales sobre el momento que atraviesa y cómo viene lidiando con los cambios físicos que experimentó en el último tiempo.

A través de sus historias, la médica fue sincera al hablar de su dificultad para recuperar peso: “Es verdad, estoy flaca. Me está costando mucho subir de peso, eso que como de todo ”.

“Estoy comiendo tortas, cosas dulces, todo lo que me encanta y antes me prohibía”, explicó, mostrando una actitud más flexible frente a su dieta con el objetivo de mejorar su estado físico.

Más adelante, llevó tranquilidad con un mensaje optimista: “Todo pasa y todo va a estar bien”. Sus miles de seguidores reaccionaban con mensajes de apoyo y preocupación por su salud.

Cabe recordar que, tras su paso por el reality de Telefe, su cambio físico había generado un fuerte impacto entre el público. Desde entonces, la propia Gorostidi eligió hablar abiertamente del tema y compartir cómo transita este proceso.