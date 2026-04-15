La tajante reacción de Catalina Gorostidi ante el fuerte relato de Joel Ojeda y su novia: "En mi vida..."

Lo cierto es que PrimiciasYa se contactó en exclusiva con Catalina Gorostidi ante las fuertes declaraciones de Joel Ojeda y su actual pareja y evitó entrar en polémicas.

"No tengo nada que decir de una relación que terminó hace más de 1 año y medio y con una productora que ya no trabajo más", precisó la ex GH.

Y luego agregó firme sin querer entrar en detalles de los dichos de su ex y la novia que la involucraban en distintos supuestos episodios de tensión: "¡Nada para decir! ¡En mi vida no están!", cerró firme la ex participante de Gran Hermano.

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Qué dijeron Joel Ojeda y su novia de Catalina Gorostidi

Juana Delfino, que fue productora de Catalina Gorostidi en el stream DGo, relató en El ejército de la mañana cómo fue su mala experiencia al trabajar con la ex de Joel Ojeda, su actual pareja.

"Al principio se me hizo muy la amiga y se la pasaba después en el streaming hablando de él mier... y afuera de cámara también al lado mío. En Uruguay nos llevamos bien hasta que volvimos. Me metió a mí en el medio diciendo que era muy inteligente y me merecía algo mucho mejor. Que yo iba a volver llorándole a ella diciéndo que ella tenía razón porque el tiempo le da la razón. Y ahí fue cuando yo me calenté y empezó a difundir que yo lo había caga.. a Joel", relató sin vueltas.

Y contó cómo reaccionó Catalina al querer hablar entre todos la situación: "Vuelvo, yo me junto a hablar con todos y ella al principio no quería charlar, hizo un escándalo, se encerró. Se me paró acá (señalando al lado de su cabeza) y se volvió loca. Me empezó a decir que yo era una pendeja de m..., que le daba pena, con mi jefe presente", contó Juana.

"Ese mismo día que llega me dice: 'Acá no entrás si estoy yo acá adentro. Yo no quiero trabajar con gordas, yo soy gordofóbica'. Me decía que deje de comer fideos porque me estaban engordando los brazos, que tenía que aprender de ella que pesaba 45 kilos, que si volvía a pasar por atrás pasaba por atrás, me arrancaba todos los pelos. Así en frente de todos", cerró su fuerte relato.

Además, Joel Ojeda también contó su experiencia al compartir el ámbito laboral con su ex a poco de separarse y por qué decidió alejarse de los medios.

"Hace tres o cuatro meses que no estoy en los medios, pasaron un montón de cosas, realmente la pasé mal. Y cuando ella decidió trabajar ahí yo le advertí. Le dije: mirá, no va a ser gratis esto", comentó el ex GH.

Y recordó: "Trabajando en DGO, todavía había quilombo con Cata, a mí me llegó a empujar violenta, agarrándome los brazos. Hay cámaras adentro y dije esto tiene que estar grabado".

"Fui a hablar con mi jefe y lo mismo que pasó con Juana, no hicieron nada. Nos costó una renuncia a su trabajo y yo me callé millones de cosas un montón de veces", explicó Joel Ojeda.