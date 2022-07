La firme advertencia de Matías Defederico a Cinthia Fernández por la deuda de la cuota alimentaria de sus hijas

Embed

En es mismo sentido, Matías manifestó que no descarta algún día poder compartir una salida en armonía con Cinthia y las nenas. "Yo creo que en algún momento de la vida nos vamos a volver a cruzar porque tenemos tres hijas en común", expresó.

El ex jugador enfatizó que su prioridad es poder estar con Charis, Bella y Francesca. "Para mí lo más importante es poder estar con ellas. La semana pasada tuvimos una audiencia de 6 horas por el régimen de visitas. Yo quiero recuperar el tiempo que no pude estar con mis hijas", sentenció.

La delicada situación económica de Matías Defederico

En una nota con A la tarde, Matías Defederico habló sobre uno de los puntos cruciales de su enfrentamiento con Cinthia Fernández. La panelista de Momento D reclama que el ex jugador no abona el acuerdo económico que firmaron cuando se separaron.

En el ciclo de América TV, el ex futbolista reveló que su situación financiera hoy no le permite abonar lo pactado previamente. "Con el laburo que tengo no llego a pagar", sostuvo el padre de Charis, Bella y Francesca.

Matías reconoció que debe una importante suma de dinero, pero resaltó que no puede cubrir ese monto. "Soy consciente de la deuda que tengo, pero son números que hoy no los puedo alcanzar. Ese acuerdo lo firmé cuando estaba fuera del país. Tenía otros ingresos", manifestó.

Por último, el ex jugador reiteró que quiere estar bien con su ex para continuar viendo a sus hijas y evitar los conflictos con la bailarina. "La prioridad son nuestras hijas", concluyó.