La firme decisión de Benjamín Vicuña ante el pedido que la China Suárez le hizo sobre sus hijos

Así, mientras Eugenia disfruta de su primera escapada romántica con Icardi en Italia, desde Intrusos (América TV) se supo la tajante postura que tomó el actor chileno para proteger a sus hijos.

"Vicuña no estaría autorizando que sus hijos viajen a Turquía", informó Karina Iavícoli al tiempo que deslizaron que ante esta firme postura de Vicuña, la actriz le habría pedido a Icardi que pida el pase a algún club europeo.

"Ella siente que no es un país ameno para recibirla a ella y con las mujeres en general. Siente que no la quieren y que le queda trasmano porque los viajes a Turquía no son tan directos. Sobre todo, el tema con los nenes y los padres de los nenes", agregó en tanto Guido Záffora.

A pocas semanas de que Eugenia China Suárez oficializara su noviazgo con Mauro Icardi, fue inevitable que los escándalos y cruces con Wanda Nara, Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña se pusieran a la orden del día.

Lo cierto es que con el paso de los días la exposición de Amancio y Magnolia sigue en alza, los hijos que el actor chileno tuvo con la actriz, motivo por el cual Vicuña le habría expresado su preocupación a su expareja. Sobre todo porque, por su agenda laboral, tiene viajes al exterior programados para el mes de marzo y abril y no estará en el país.

"Está muy preocupado. No puede hacer nada, está atado de pies y manos porque la China es la madre (de los chicos)", confiaron hace unos días en Mañanísima (El Trece). Fue allí que refiriéndose a la mala relación del chileno y la argentina, Majo Martino recordó que "Benjamín se fue del cumpleaños de Magnolia del año pasado porque la China había invitado a Marcos Ginocchio".

En tanto, no conforme con ese contundente detalle la panelista aseguró que "Vicuña lo detesta a Icardi porque la China y Mauro hablaban mientras ellos aún estaban juntos", dejando en claro el motivo por el que el actor nunca perdonó a Suárez.