La firme reacción de Benjamín Vicuña ante quienes le piden que vuelva con Pampita

“¿Te incomoda cuando escuchás que la gente y nosotros decimos ‘puede ser que vuelvan’? Hay mucha hinchada que quieren que vuelvan ustedes”, quiso saber el notero de El Trece, a lo que Vicuña respondió: "No, sí. O sea, primero me parece que es especular con algo que, primero están mis hijos, me parece delicado. Segundo también, yo estoy en pareja, o sea, ya ni siquiera me parece gracioso. Me parece que es algo que, por supuesto que se da, como que son cosas que por ahí están en el público, pero ya cada vez me parece menos gracioso”.

El cronista de Socios del espectáculo recordó que todo nació cuando él le dedicó una estatuilla en los Martín Fierro. "Es que se dio aquel día en el Martín Fierro”, recordó el periodista Walter Leiva, a lo que el galán contestó con firmeza. "Hace dos años fue un error y ya más perdón no puedo pedir”, sentenció.

Está claro que Vicuña mantiene un excelente vínculo con su ex por el bien de los hijos en común, pero una reconciliación no es más que una fantasía del público.

Una cámara captó a Moritán realizando una actividad inesperada y explotó indignado

La separación de Pampita y Roberto García Moritán sigue generando interés. El silencio de los protagonistas de esta historia sobre los motivos de la ruptura realimentan las especulaciones al respecto.

En Intrusos fueron a buscar la palabra del empresario. Alfonso Oliva, el cronista del programa de Flor de la V, encontró al ex funcionario de la Ciudad de Buenos Aires con una valija y una bolsa de consorcio.

Enseguida, Moritán expresó su enojo ante la presencia del periodista. "¡Muy desubicado!", le dijo al notero de América y trató de explicar por qué lo encontraron en esa situación. "¿Puedo ir a lavandería tranquilo?".

Cuando le preguntaron por la separación, el empresario remarcó que no iba a hacer declaraciones. "No voy a hablar nunca de Caro. Es la madre de mi hija. No tengo nada que decir", expresó.

"Se dice que estás en pareja...", señaló el notero. "Se dicen muchas pavadas", advirtió Moritán, mientras caminaba buscando la lavandería.

Al finalizar, el empresario responsabilizó a la prensa por su salida del Gobierno de la Ciudad. "Tuve que renunciar por la violencia que ejercen ustedes, que se meten en la vida de los demás. No quería perjudicar al gran Gobierno de Jorge (Macri) y todo su equipo", sentenció.