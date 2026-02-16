Sol Pérez mostró los primeros pasos de su hijo Marco y conmovió a sus seguidores: el video

El proceso no fue inmediato ni sencillo. Marco atravesó cada etapa del desarrollo motor con paciencia y mucho acompañamiento. Primero fueron los pasitos asistidos, después los intentos inseguros, hasta que poco a poco se animó a soltarse por completo, superando el miedo típico de los primeros movimientos en soledad.

“Alguien se largo...No me pregunten por qué se agarra las orejas para caminar, jaja”, volvió a remarcar Sol en otra historia, dejando en claro la mezcla de ternura y diversión que le generó ver a su hijo tan decidido.

La confianza fue clave en este aprendizaje. Con cada intento, Marco se mostró más firme, hasta llegar a caminar solo e incluso animarse a chapotear en un charco de agua, en una escena que derritió a los seguidores de la conductora.

Como suele ocurrir con muchas figuras públicas, Sol eligió compartir este hito familiar con su comunidad digital, permitiendo que miles de personas sean parte de su felicidad. A través de videos y mensajes breves, fue relatando cada pequeño avance y mostrando cómo la maternidad atraviesa uno de sus momentos más emocionantes.

Sin dudas, los primeros pasos de Marco no solo marcaron un logro en su desarrollo, sino también un recuerdo imborrable para Sol Pérez y Guido Mazzoni, que celebraron con orgullo este enorme paso, literal, en la vida de su hijo.

Embed

Qué escándalo se había desatado el año pasado en Telefe con Sol Perez

El año pasado, a mediados del mes de junio, el periodista Germán Paoloski habló en exclusiva con Primicias Ya sobre la incorporación de Sol Pérez a El Noticiero de la Gente (Telefe) en lugar de Luly Illbele y de la China Ansa.

El conductor le confirmó a este portal que Sol Pérez se suma al exitoso noticiero en medio de rumores de escándalo: "Sí, el mes que viene ya está con nosotros". Y aclaró en cuanto a la salida de Luly Illbele: "Luly no lloró, sé que estuvo mal por una cosa que no tiene nada que ver con nosotros ni con el programa, sino un tema personal".

"Ya desde el año pasado que se fue la China (Ansa) y Luly la reemplazó había una posibilidad que venga alguien más a cumplir ese rol", señaló Germán Paoloski.

"Finalmente se dio con Sol que se va a cristalizar el mes que viene y Luly va a seguir en la familia del noticiero en la mañana y haciendo web y seguramente con algún reemplazo en algún otro horario", continuó el conductor.

Sobre los rumores de angustia y enojo de Luly Illbele ante su salida del noticiero del mediodía, Germán Paoloski comentó: "Posiblemente le pueda molestar pero no hubo un escándalo ni mucho menos".