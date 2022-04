La foto de Soledad Bayona y Mario Guerci juntos

Lo cierto es que parece que aquella idea de casamiento quedó en el olvido para Bayona desde que apareció Guerci en su vida.Y hasta compartieron alguna jugada perfomance en la pista de Marcelo Tinelli.

Si bien la bailarina desmintió rotundamente un romance con el modelo en ese entonces, ahora se conoció una imagen que confirmaría la relación de los dos integrantes de la obra Sex.

En el programa Socios del espectáculo se mostró la imagen de la bailarina y el modelo abrazados en la pileta de un hotel, por la gira de la obra, a la vista de todos.

“Ellos lo han negado, pero la prueba los muestra entre arrumacos, besos, mimos y romance. Los dos son preciosos y calientes. Esta es la foto exclusiva que lo prueba”, señaló el conductor Rodrigo Lussich.

“Ya no se esconden. La bailarina suspendió su casamiento por este hombre. Esta es la verdad aunque la nieguen sistemáticamente”, añadió el conductor.

El descargo de Soledad Bayona cuando surgieron los rumores de romance con Mario Guerci

La bailarina Soledad Bayona compartió un fuerte descargo en las redes ante los comentarios que surgieron sobre el romance con Mario Guerci.

“Hola qué tal? Paso a dejar unas cuantas cositas que quiero decir… Se vienen hablando muchas pelotudeces hace ya unas semanitas, que ignoro con risas, pues la vida real, mi vida real, no es la mierda que se dice en la tele, ni las opiniones que vomita la gente hablando sin saber nada, pero sintiéndose con el poder o convicción de hacerlo. Eso es un temita de cada uno y como cada uno quiere pasar su tiempo por este mundo. Mi vida está fuera de las cámaras, y quienes son parte de ella la viven felices conmigo”, empezó Soledad Bayona.

“Pero últimamente se empezaron a mezclar los comentarios y opiniones de juicios de valor con mi trabajo y acá sí aparezco yo! Y le pongo un freno y ubico en la palmera a quien sea sin titubear!”, remarcó enérgica.

Y agregó: “Soy artista y no hago arte en algunos lugares sí y en otros no. Soy la misma bailarina intérprete que pone su cuerpo y alma a disposición de lo que vaya a hacer, en un teatro, al igual que en este show de televisión, o en una audición, con una compañía bailando por el mundo y también, por qué no, en un show de noche o evento".

"Todas esas cosas las he hecho siendo siempre genuina y dándolo todo y más, investigando, reinventándome y buscando superarme. Yo bailo con el cuerpo y el corazón, interpretando cada personaje que me toca cuando salgo a la pista en ShowMatch y que elijan creer la mierda que se dice en los programas de televisión es una elección de ustedes y una lástima porque se pierden de sentir libres, como espectadores”, sentenció Bayona.