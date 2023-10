La fuerte advertencia de Coti Romero al Cone: "Te voy a tener que mandar una carta documento"

Y agregó tajante: "Se metió mi mamá en su momento y le dijo que se deje de romper las pelotas, le hablé yo... ¿No hay forma de que entiendas de una vez?".

Coti Romero Alexis Quiroga Marcelo Tinelli - captura Bailando 2023.jpg

Fue allí cuando Quiroga explicó su accionar, admitiendo haber mandado un mail hace un par de semanas y como desde entonces se pasan por al lado y ni siquiera se saludan, argumentó que "más allá de todo lo que pasó me parecía que como relación estaría bueno que nos llevemos bien, que por lo menos nos saludemos. Ese fue mi primer mail".

Al tiempo que concluyó detallando que "el mail que mandé ayer (el día anterior a la grabación), tiene razón que le mandé que la extrañaba y que le deseo lo mejor porque pensé que bailaba, entonces le dije 'te deseo lo mejor, te amo, te extraño'".

Pero la cosa no quedó ahí, porque Coti se desahogó explicando que si bien la gente piensa que es "mala", esta situación le hace muy mal. "Porque te hacés el buenito delante de la cámara, pero nadie sabe todo lo que sos Alexis. Entonces estoy cansada de eso y no sé más cómo decirte. Te lo dije en tele, te lo dije por privado, te lo dijo mi mamá... te voy a mandar una carta documento", cerró molesta antes de dejar su silla en el streaming al quebrarse por completo.

Embed

Coti Romero reveló la charla privada que tuvo con Zaira Nara luego de su renuncia al Bailando 2023

En medio del escándalo por la renuncia de Zaira Nara al Bailando 2023, Coti Romero, además de pedir disculpas, expuso en sus redes sociales la conversación que mantuvo con la modelo.

Lo cierto es que Zaira decidió bajarse del programa luego de los fuertes dichos Coti Romero sobre su persona y la correntina se mostró muy arrepentida al respecto. "Yo le pedí disculpas en privado ni bien salí del streaming ese día", afirmó y se sinceró: "Yo sé lo buena madre que es ella y la increíble mujer que es, ninguna mujer se merece que digan esas cosas porque atrasan".

Acto seguido, dio detalles del dialogo entre ambas y explicó: "Ella me contestó anoche, me dijo que no estaba enojada, que simplemente no se sentía cómoda y es lo mas normal y la entiendo. Le agradezco sus palabras y la verdad es que la quiero mucho, tuve de la suerte de conocerla en el trabajo, ojala pueda volver".

Coti Romero charla con Zaira Nara

"Yo nunca tuve la intención de molestarla, no me di cuenta, simplemente quise dejar en evidencia a otra participante y salió mal", confesó.

Por último se refirió a los rumores de un pedido de Zaira para que despidan a Coti y escribió: "Me dijo que nunca pidió que me saquen del streaming y sé que eso es cierto porque aunque la conozco poco, tuvimos una linda semi convivencia en el bailando y me demostró ser una persona hermosa".