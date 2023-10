El Conejo sorprendió con una inesperada confesión que involucra a Coti Romero: "No hay fecha"

En esta ocasión, el cordobés estuvo en Mañanísima (Ciudad Magazine) y sorprendió a todos con una nueva confesión que involucra a su ex novia. Todo sucedió cuando la panelista, Estefi Berardi, le consultó por última vez que había tenido relaciones sexuales y la respuesta dejó a todos sin palabras.

“No te voy a decir la fecha, pero fue con Coti”, reveló Alexis y ante las reacciones de los panelistas, que no lo creyeron, aclaró: "De verdad, ¿por qué les voy a mentir en algo? Estoy solo, si fuese por miedo a decirlo por Coti, no. Ella está en otra relación".

“¿Esa última relación con Coti fue cuando ya estaban peleados y fue algo pasajero o cuando seguías en pareja con ella?", indagó Facundo Ventura y el ex hermanito se limitó a decir: “Dije que no hay fecha…”.

Embed

El Conejo y su bailarina enfrentaron los rumores de romance: "Nos estamos conociendo"

Alexis el Conejo Quiroga y su compañera del Bailando, Martina Peña, fueron vistos en un boliche juntos. A raíz de ese episodio, comenzaron los rumores acerca de un posible relación amorosa, y ambos finalmente dieron su versión ante las cámaras de LAM (América).

“Hace rato que vienen con los chismes. El finde ella salió con un grupo de amigas, yo con mi familia, estuvimos en el mismo boliche y volvieron a decir. Fuimos juntos, pero fue el equipo", aseguró Alexis en primer lugar.

Ya que se encontraban juntos en la previa del programa, la bailarina también habló en la nota y explicó: “Era la obra del coach, que estrenó, yo fui con una amiga y nada, salimos. Así como decimos vamos a tomar un café después del ensayo, es lo mismo. Es mi compañero, mi amigo, nos estamos conociendo los tres y hacer planes juntos es divertido”.

“Es mi compañero y yo lo veo como eso. No quiero mezclar lo laboral con lo personal, no me parece que esté bueno porque tengo muchas ganas de durar en el Bailando”, agregó.

Finalmente, quien dejó más sospechas, fue el coach de ambos que también dio su postura acerca del vínculo entre sus compañeros. “Yo también los veo y quizás puedo pensar cosas pero es que se llevan muy bien, físicamente y bailando. Cuando yo llego un poco más tarde ellos quizás vienen juntos de ir a tomar un café pero más que eso yo nunca he visto nada. Tampoco pongo las manos en el fuego pero yo los veo a ellos y los tres nos llevamos súper bien", sostuvo.