La fuerte denuncia de Furia contra Ariel Rodríguez Palacios: "No resistís archivo, sucio"

"Y de la nada, alguien del panel o el programa, me empieza a decir: 'tenemos una invitación para hacerte'. Me la hicieron en público y quedó grabada, eh. Me dicen: 'te invitamos a un jacuzzi' y yo re pelotu... le contesté: 'dale, sí. Obvio, gracias'. Ellos pensaban que yo era una puti... reventada. Y agarro y les digo: '¿Pero es una pileta que va mucha gente?'. Y me dicen: 'no, es un jacuzzi privado'", disparó la exdoble de riesgo.

Y agregó: "Ellos habrán pensado que porque estuve en Gran Hermano, era una regalada. Después, también me dijo: 'estás muy tranquila, loquita'. ¡Un desubicado! ¡Yo había ido de buena onda pero es un taradito".

Más adelante, Furia dijo que se trataba del conductor de Ariel en su salsa. "Así que dejá de molestar a las mujeres y enfocaté en lo tuyo, soret... No le hagas más invitaciones de mier...a nadie", lanzó.

"Yo no caigo, no soy ninguna pelotu... Corta. Basta. Audios, está grabado. ¡No resistís archivo, sucio! Invitan para ver si vos caes en la trampa, son un asco", cerró la mediática.

Emmanuel Vich destrozó a un periodista por su actitud con Furia en una nota: "Desubicado"

El exparticipante de Gran Hermano, Emmanuel Vich, defendió a capa y espada a su amiga Juliana 'Furia' Scaglione tras una nota que hizo con un cronista de Socios del Espectáculo (El Trece).

El cronista Rodrigo Bar, del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, contó en sus redes sociales el mal momento que había pasado con la exparticipante del reality cuando intentó juntarla con Catalina Gorostidi para hacer una nota conjunta.

Por eso, en el streaming Se Picó, Emma criticó duramente al periodista y lo tildó de "desubicado" entre otras palabras soeces. "No entiendo por qué tanto revuelo. Furia te estaba tratando bien, y vos actuaste como un verdadero desubicado", opinó el cordobés, como si le estuviera hablando al comunicador.

"No sé ni cómo se llama el periodista, ni quiero saberlo. Lo desagradable que fue su actitud es innegable. Furia te estaba hablando con la mejor intención, y hacés semejante bolu... Ubicate en la palmera", disparó el peluquero en defensa de Furia.

"Encima salió a hablar y dijo que lo había tratado para el or... Nada que ver, chicos. Miren, le está dando un beso", agregó Emma. Walter 'Alfa' Santiago, quien también estaba en el streaming, acotó: "Ahí te das cuenta quién sigue vendiendo fuera de la casa... Juli".