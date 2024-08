El contundente pedido de Furia que decepcionó a sus fanáticos: "Por respeto mutuo"

Sin embargo, Juliana decidió ponerles un freno y emitió un contundente comunicado en su cuenta de X para pedirle a sus seguidores que dejen de concurrir a la puerta de canal para encontrarse con ella.

“Furiosos actualmente no recibimos público en Carajo. Les pido amablemente que no asistan al estudio. Primero por respeto mutuo. Segundo porque ya marqué varias veces que no asistan. Gracias por entender”, escribió la entrenadora.

Como era de esperarse, el mensaje no cayó muy bien en sus seguidores, quienes la acusaron de tratarlos de molestos. "No para nada. No es por ahí el mensaje", aclaró ella.

"Es No se caguen de frío, no esperen afuera dos horas para verme. El momento para vernos va a llegar a los q no pudieron verme. El tema es que es mucha cantidad de gente", aseguró.

Furia pedido a sus fans

Melody Luz reveló si siente celos por la relación entre Alex Caniggia y Furia

A mediados del mes de julio Furia se sumó al programa de streaming de Alex Caniggia y formaron una dupla con una gran conexión que transmite mucha complicidad ante la audiencia.

Debido a este nuevo vínculo en la vida de Alex, las miradas apuntaron hacia su novia Melody Luz, y este jueves sus seguidores le consultaron si sintió celos al ver la evidente química entre Juliana y el papá de su hija.

A través de la cajita de preguntas que habilitó la bailarina en su cuenta de Instagram, un usuario le escribió: “¿No te jode que Alex esté a full con Furia?”.

Furia y Alex Caniggia .jpg

Sin embargo, Melody se mostro muy alejada de ese sentimiento, y dándole la derecha a Furia, aseguró: “Para nada, todo lo contrario. Siento que tienen energías similares, muy arriba”

A su vez se mostró contenta con el crecimiento del programa y dejó en evidencia que para ella el éxito del proyecto es la prioridad. “Entretienen a la gente que es el fin de sus trabajos”, destacó.