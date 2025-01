La fuerte revelación de L-Gante sobre su separación de Wanda Nara: "Ella tiene..."

Y remarcó: "Pero ella tiene ahí problemas legales que resolver y también se mezcla un poco con todo el circo. Y lo que yo le digo y le aconsejo es que lo serio tiene que tratarlo seriamente y dejar de lado lo otro".

"Si no se puede estar juntos tenés que desear lo mejor igual y querer que la otra persona este bien también", sumó L-Gante.

En otra parte de la entrevista, el cantante negó que hayan existido mensajes de "alto voltaje" con la China Suárez. "No es cierto que tuve esos mensajes de alto voltaje. Eso me ofendió un poquito porque es feo decir eso... Me quedé en mi casa para estar tranquilo y seguían apareciendo quilombos. Todos los días tenía que aclarar cosas", sostuvo.

El fulminante mensaje de L-Gante contra Kennys Palacios que después borró

En medio de su reciente separación de Wanda Nara, L-Gante lanzó un picante mensaje contra Kennys Palacios, gran amigo de la conductora, que luego eliminó.

Fue a través de sus redes sociales donde el cantante de cumbia 420 desmintió al estilista por un detalle relacionado con Wanda Nara pero al tiempo optó por sacar la publicación.

Primero fue Kennys Palacios quien desde su cuenta en X lanzó: “La diferencia es la novia del padre, la mamá aceptó un viaje pago por Wanda a Brasil junto al padre. Si no, ¿para qué la dejas viajar con ella?”.

Así, el amigo de Wanda insinuó que la rubia había bancado económicamente los costos del viaje que realizaron en noviembre a Brasil con la hija de él, Jamaica.

Ante esto, L-Gante reaccionó picante: “Qué mentiroso”, escribió en su cuenta de Facebook pero después sacó la publicación, que fue detectada por Pochi de la cuenta Gossipeame.

"Elian había subido esto a Facebook pero parece que ahora lo eliminó", observó la panelista en el ácido comentario de L-Gante contra el amigo de Wanda.