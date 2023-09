La furia de Anabela Ascar, en medio de una nota: "Me portaron mal conmigo"

Embed

"En ese programa se portaron re mal conmigo. No tengo nada que decirles. Cuando fui a pedir ayuda, me crucificaron. Me plantaron un móvil. ¿Qué sentido tenía?", exclamó Anabela, indignada con A la tarde.

"Yo era una mujer viuda que tenía problemas. Fui a mis colegas a que me ayudarán y los colegas de ese programa me crucificaron. Les mando un beso y que les vaya muy bien en la vida. Ya no tengo nada más que decir", remarcó.

Por último, la conductora dijo que frenó por solidaridad con el cronista. "Les doy una nota porque soy una laburante de la TV y sé que ustedes también están laburando", concluyó.

ascar.jpg

La respuesta que recibió Anabela Ascar en A la tarde

Después de la nota de Anabela Ascar, la periodista Claudia Medic saltó en defensa de sus compañeros de A la tarde. "Quiero saber. ¿A alguno de ustedes los llamó? ¿A ella qué es lo que no le gusta, que la gente diga la verdad?", exclamó.

La panelista señaló que los ex compañeros de la conductora no tienen los mejores recuerdos de ella. "Hay gente de buena madera y gente de mala madera. Ella es de mala madera", agregó.

Medic indicó que en los pasillos de la histórica señal de noticias no hablan bien de Anabela. "Llamá a cualquier compañero de Crónica y preguntá por Anabela. ¡Los amenazaba! ¡y a mí me trababa pésimo!", remató.