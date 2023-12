La furia de Carolina Alurralde, la ex de José Sosa, contra Yanina Latorre: "A ella también la engañaron y..."

“Yo salí a hablar porque me llega la información de que Yanina Latorre estaba hablando de mí. Primero dijo en un audio que yo tenía problemas de consumo y que no me hacía cargo de mis hijas. Que por eso el padre estaba a cargo de ellas”, comenzó diciendo Alurralde.

“Después de la tele me llega otra información de que ella decía que yo tengo problemas psiquiátricos y que por eso no estaba con mis hijas. Que yo las había abandonado. ¡Una cosa loquísima!”, continuó.

Alurralde cuestionó fuerte a Yanina. “Para mí ella es una enferma al decir esas cosas. Primero porque una enfermedad, como puede ser el consumo o psiquiátrica, le pasa a mucha gente. Me parece que no se pueden tocar esos temas con tanta liviandad", remarcó.

Al finalizar, la ex de José Sosa enfatizó que la panelista debería tener un poco más de empatía. “Yo salgo a responderle a Yanina Latorre porque a ella también la engañaron y sabe lo que es pasar un momento de esos. Para mí fue muy triste. Me dolió muchísimo tener que separarme", concluyó.

¡Qué festejo! Camila Homs y José Sosa a los besos tras el título de Estudiantes

Hace unos días, Camila Homs estuvo presente en el estadio de Lanús y observó en la platea el triunfo y título de la Copa Argentina que logró el club Estudiantes de la Plata.

En este sentido, una vez finalizado el partido, la modelo se acercó al interior de la cancha y saludó de manera muy especial a su novio, José Sosa.

Los dos se fundieron en un cálido abrazo, se dijeron tiernas palabras y se besaron en medio de la gran alegría del futbolista por el campeonato obtenido tras la victoria 1 a 0 del pincha ante Defensa y Justicia.

"Amor de mi vida, qué felicidad! Disfrutalo que te lo mereces mucho. Te amo con todo mi corazón", le dedicó Cami a José desde su cuenta de Instagram tras la consagración deportiva.

La modelo, ex de Rodrigo de Paul, y el Príncipe están juntos desde marzo y la relación pasa por un gran momento. Viva el amor.