Mario Massaccesi reveló el gesto que tuvo Big Ari tras su polémica renuncia a Cuestión de Peso

“De hecho, él me llamó y me dijo que estaba muy arrepentido, tal vez no en la decisión, pero sí en la manera en que lo había expresado y en las palabras que utilizó, que yo creo que fueron desafortunadas; no se lo merece ningún profesional”, continuó Mario Massaccesi.

Y sobre el motivo de la salida de Big Ari, comentó: “Me parece que estaba como enceguecido y lo tuve que llamar para que me saludara porque estaba enredado en el enojo. Y después me pareció un gesto muy grande que llamara no solo a la producción, sino que me llamara a mí”.

Cuando le consultaron si volverían a aceptarlo en el programa, el conductor señaló: “Yo, aunque la producción dijera que no, insistiría que sí. Hay algo que nos enseñó Cormillot: las puertas siempre tienen que estar abiertas para una persona que pide ayuda”.

“No es que Big Ari lo hizo de malo o de rebelde, no está pudiendo con la situación. Por eso yo ayer dije que no veía un conflicto, veo que es parte del proceso y todos los que se fueron en algún punto siempre quieren volver”, finalizó Mario Massaccesi.

La furia al aire de Big Ari y su renuncia en vivo a Cuestión de Peso

Big Ari decidió renunciar a Cuestión de Peso luego de atravesar por unas semanas de enfrentamientos con los profesionales de la salud que integran el programa y con el propio conductor, Mario Massaccesi.

“Dos meses diciéndome que hago todo mal, que me va a ir mal, que voy a fracasar... Estoy harto de pasarla mal en las charlas”, manifestó el participante entre la bronca y la tristeza.

Finalmente, agotado emocionalmente, Ariel Ansaldo tomó la palabra para anunciar su decisión al aire. “¡Ya está, Mario! Estoy cansado, no quiero estar mal, yo no soy así. Basta, por favor, me quiero ir”,dijo antes de abandonar el estudio.

Además, cuestionó el enfoque del reality y su tratamiento dentro del formato: “Me hacen esas jugadas que ya está, no quiero aclarar más, hace dos meses que me la paso dando explicaciones. Yo vine a bajar de peso y hacer reír, pero me hacen quedar como no soy”.

En su despedida, el participante de Berazategui se sinceró sobre su desencanto con la dinámica del programa: “Nada es lo que parece en la clínica por momentos, y yo no encajo”, expresó indignado.