La furiosa reacción de Tamara Pettinato con el periodista que la acusó de ladrona

“Todo lo que nos mandó El galpón se lo adueñó ella para todo el equipo del programa en el que está trabajando ella de 10 a 13 horas. ¡Que lo devuelva!”, dijo Federico. Y sumó: “Nos robó todo el canje completo y se lo comió con su equipo de producción”.

En medio del desconcierto de Pilar Smith, Flowers explicó indignado en detalle: “Todos los viernes nos mandan 6 cajas de comida a la radio y hoy pasé a buscarlas y me dicen que se las llevó Tamara Pettinato para su programa. Me lo confirmó el de seguridad”. “Cuando fui a preguntar ya se habían comido todo”, concluyó furibundo el columnista.

Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, Tamara Pettinato negó de manera tajante esta información. "Fede Flowers me tendrá que explicar por qué inventó esto o quién le dijo eso. Me va a tener que pedir perdón el señor que me acusa. Es mentira, nunca vimos una pizza acá, ojalá manden una", dijo la panelista algo molesta.

La feroz respuesta de Tamara Pettinato a los dichos de Estefanía Pasquini

El mes pasado se generó un importante conflicto entre Tamara Pettinato y la mujer de Alberto Cormillot, Estefanía Pasquini, por un tenso cruce que tuvo lugar luego de que la panelista opinara acerca de la familia del doctor.

Todo comenzó cuando Tamara cuestionó la paternidad de Cormillot a los 85 años y se mostró en desacuerdo con la idea de Estefanía de haber formado una familia con él. Ante esto, la nutricionista reaccionó fuertemente y desde su cuenta de Instagram escribió: "Creo que más feo es que prenda fuego a una persona".

Esto desató un mayor escándalo y ahora la panelista recogió el guante nuevamente para responderle a su tremenda declaración. "No sé de qué habla, nada de eso pasó en ningún momento”, comenzó diciendo Tamara en dialogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

“Yo no dije que no puede tener un hijo, dije que a mí no me gusta, lo lamento. Tiene que asumir que hay gente que no le gusta. Está raro dije. Para mí hay un interés detrás, y es mi opinión, trabajo de opinar en Bendita. Si a ella le dolió, le entró la bala o lo que sea, lo lamento", siguió.

Por último se mostró muy picante y puntualizando en la frase que Estefanía escribió, disparó: “Bastante floja como respuesta porque se ve que no tiene nada que responderme a mi. Bastante idiota”.