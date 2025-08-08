La impresionante cantidad de viajes que hará la China Suárez desde Turquía a Argentina hasta fin de año

Embed

Cuál fue el detalle que llamó la atención en la última imagen de la China Suárez con sus hijos

La China Suárez está disfrutando al máximo su nueva vida en Turquía y apoyando a Mauro Icardi en su regreso al Galatasaray. Después de varios días sin aparecer en redes, la actriz compartió una foto junto a sus tres hijos, donde un detalle especial no pasó desapercibido.

La foto fue tomada de noche y muestra a sus tres hijos juntos: Rufina, la mayor; Magnolia, la del medio; y Amancio, el más pequeño, todos sonrientes y abrazados.

Aunque la imagen derrocha ternura con el emoji de tres corazones, un detalle en la ropa de los chicos llamó rápidamente la atención de los seguidores en redes sociales.

china suarez fotos tres hijos detalle vestimenta

Las nenas llevan polleras pantalón blancas con rayas verticales y remeras a juego con rayas horizontales, el mismo conjunto que lucieron en una imagen que la China Suárez compartió días antes, el 30 de julio, durante un paseo familiar por Turquía.

El que cambió de vestuario fue Amancio, que pasó de una remera blanca a una idéntica pero en color negro. Este pequeño detalle en el look de los chicos generó rápido revuelo en las redes sociales.

Cabe recordar que este viernes 8 de agosto es la fecha pactada para que Magnolia y Amancio, hijos de la China con Benjamín Vicuña, regresen a Argentina acompañando a su madre.

Mientras tanto, Suárez permanecerá en Estambul con su hija mayor, Rufina, quien comenzará las clases en Turquía tras haber recibido la autorización de su padre, Nicolás Cabré.

china suarez fotos tres hijos detalle vestimenta 3