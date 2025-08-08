La impresionante cantidad de viajes que hará la China Suárez desde Turquía a Argentina hasta fin de año

Circuló la cantidad de viajes que hará la China Suárez desde Turquía a Argentina hasta fin de año para visitar a Mauro Icardi y, principalmente, para cumplir con lo acordado con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de sus hijos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Para cumplir lo pactado junto a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré por sus hijos, la China Suárez tendrá una intensa agenda de viajes hasta fin de año. El numerazo en la nota.
Circuló la cantidad de viajes que hará la China Suárez desde Turquía a Argentina hasta fin de año para visitar a Mauro Icardi y, principalmente, para cumplir con lo acordado con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de sus hijos.
Desde el comienzo de su romance con el futbolista, se sabía que la dinámica sería así: vuelos de acá para allá cada pocos meses, con o sin los chicos. No llevamos la cuenta exacta, pero en lo que va del año ya realizó tres o cuatro viajes, la mayoría junto a su pareja, y en varios también estuvieron presentes sus hijos.
De acuerdo a lo que indicaron en el programa Mujeres Argentinas (El Trece) sobre lo que harán los hijos de la mediática con Vicuña: “Los chicos se van a quedar en la Argentina con Vicuña y la China viajará dos veces por mes para estar con ellos”.
Así fue como indicaron también que: “ Esto sería al menos hasta que terminen las clases“, por lo que la mediática estaría haciendo unos 14 vuelos desde este mes hasta noviembre, cuando termine el ciclo escolar de nuestro país.
La China Suárez está disfrutando al máximo su nueva vida en Turquía y apoyando a Mauro Icardi en su regreso al Galatasaray. Después de varios días sin aparecer en redes, la actriz compartió una foto junto a sus tres hijos, donde un detalle especial no pasó desapercibido.
La foto fue tomada de noche y muestra a sus tres hijos juntos: Rufina, la mayor; Magnolia, la del medio; y Amancio, el más pequeño, todos sonrientes y abrazados.
Aunque la imagen derrocha ternura con el emoji de tres corazones, un detalle en la ropa de los chicos llamó rápidamente la atención de los seguidores en redes sociales.
Las nenas llevan polleras pantalón blancas con rayas verticales y remeras a juego con rayas horizontales, el mismo conjunto que lucieron en una imagen que la China Suárez compartió días antes, el 30 de julio, durante un paseo familiar por Turquía.
El que cambió de vestuario fue Amancio, que pasó de una remera blanca a una idéntica pero en color negro. Este pequeño detalle en el look de los chicos generó rápido revuelo en las redes sociales.
Cabe recordar que este viernes 8 de agosto es la fecha pactada para que Magnolia y Amancio, hijos de la China con Benjamín Vicuña, regresen a Argentina acompañando a su madre.
Mientras tanto, Suárez permanecerá en Estambul con su hija mayor, Rufina, quien comenzará las clases en Turquía tras haber recibido la autorización de su padre, Nicolás Cabré.