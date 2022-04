La inevitable pregunta sobre su mamá que recibió Flavio Mendoza de parte de Dionisio

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Flavio Mendoza (@mendozaflavio)

Al tiempo que aseguró “hay que contarles y explicarles todo de una forma supernatural, porque los chicos absorben todo. Hay gente que solo le dice que no tiene mamá, pero no le explica nada. Antes te decían: ‘Naciste de un repollo’ o ‘Te trajo la cigüeña’. Era todo muy raro. Yo veía un repollo y no entendía cómo podía salir de ahí”. En tanto, se refirió a los estereotipos: “Yo veía la Pantera Rosa de chico y para mí en aquella época el rosa era color de mujer y el celeste de varón. La pantera fumaba con la boquilla y yo no entendía nada. La tele y los dibujitos confunden mucho a los nenes”.

Y para citar un ejemplo, el coreógrafo relató “El otro día a Dionisio le hice trencitas y me decía: ‘Papá me hacés un peinado de nena’. Le expliqué que las trencitas son para los que se lo quieren hacer. Pero eso sale de la tele”.

Flavio Mendoza y su presente sentimental

Asimismo, Flavio Mendoza también ser refirió a su actual pareja, Waldo Gómez, quienes llevan juntos algo más de un año y medio, y contó que “Waldo muere por tener otro hijo. Él se siente papá de Dionisio”.

Flavio Mendoza, si hijo y su novio.jpg Flavio Mendoza junto a su pareja, Waldo, y su hijo Dionisio.

Así como también se sinceró, explicando “A mí la pandemia me había asustado con todo eso y me parecía que el ser humano está tan loco, que prefería quedarme con uno, porque si se convierte en un zombie por lo menos tengo que proteger a uno con un machete. Pero Waldo me trae toda esta cosa de volver a ser papá. Quién te dice que no... aunque Dionisio no quiere saber nada”.