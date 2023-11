La insólita revelación de Adabel Guerrero sobre su relación con la ex de su pareja: "Ahora nos vamos..."

“Les voy a contar algo muy divertido. Clau, si estás mirando te pido mildis, no le gusta que hable de ella... Pero bueno. Claramente niñera ya no es, porque yo me mudé a Canning y tengo a una chica divina, Aby, que es lo más...”, confió una risueña Adabel Guerrero.

Al tiempo que agregó sin filtro: “Pero ahora en diciembre nos vamos todos de vacaciones. [...] Hace rato que quería llevármela de vacaciones pero no nos daba el presupuesto. Y ahora sí. Yo me llevo muy bien con Claudia”.

Adable Guerrero con Claudia Escobar, ex de MArtín Lamela, y otra amiga en el cumplle de Lola.jpeg

“Es la mamá de los nenes de Martín, la quiero más que a Martín, sí. Cuando recién recién empezamos nos llevábamos pésimo porque ellos recién se separaban, como toda separación. Yo era Adabel, supongo que no le debe haber gustado mucho, a mí tampoco me hubiese gustado”, recordó Adabel entonces sobre el contexto que conoció a Claudia años atrás.

Así como agregó que “después pasó mucha agua, mucho tiempo. Ella se mudó a Mendoza con los nenes, estuvo como siete años. Y con Martín íbamos. Entonces ahí empezamos a tener una amistad, buena onda. Después ella vino para el baby shower de Lola, después cuando Lola ya había nacido. Y cuando ella decide volver a Buenos Aires volvía sin trabajo, y con Martín le ofrecimos trabajar en la escuela de danzas”.

“Primero con nenitas chiquitas porque es maestra jardinera. Y después pasó a ser la encargada de la escuela, mi mano derecha", explicó Guerrero confesando que así "Comenzó una amistad, una confianza", dado que "Clau es que es muy buena mina".

Todo mal: Adabel Guerrero fulminó a Mónica Farro y la trató de "caradura"

Este invierno en una nota con Intrusos (América TV), Adabel Guerrero opinó sobre la crisis con la revista porteña, un género teatral que está en extinción, y la desaparición de las vedettes. En medio de la nota, la bailarina disparó contra Mónica Farro.

"Al no haber más teatro de revista, las vedettes se van terminando", afirmó la rubia y agregó: "Yo me siento una ex vedette. Y volvería a hacerlo. Fue una etapa divertida de mi vida".

El notero, Rafa Juli, le mencionó que Mónica Farro se definió como "la única vedette de la Argentina". Ante esa afirmación, Guerrero acotó una cuota de acidez: "¿En qué revista está trabajando?".

Monica Farro y Adabel Guerrero.jpg

"La revista ya se desmereció hace tiempo. La revista en sí misma, como género, siento que no es para el día de hoy. Y la mejor vedette de la Argentina soy yo", agregó.

Guerrero señaló que a Farro le falta preparación. "Yo la quiero a Mónica, pero no me gusta como vedette. Lo lamento. Creo que le falta porque una vedette no es solo cuerpo, tiene que estar preparada para estar arriba del escenario. Tiene que bailar, cantar", argumentó.

Por último, la bailarina tiró una frase letal sobre la uruguaya. "No baila como yo pretendo. Le falta estudio. Para subirse a un escenario hay que estar preparada, sino es irrespetuoso. No digo que sea irrespetuosa... puede que sea caradura", concluyó.