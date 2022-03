La insólita y polémica comparación de Dalia Gutmann sobre Militta Bora

Militta Bora El hotel de los famosos.jpg Militta Bora, la favorita de Dalian Gutmann para ganar el reality que repartirá 10 millones de pesos como premio.

Al mismo tiempo, la actriz que tanto reniega de la televisión pero que ahora está trabajando en ella agregó sobre Militta Bora medio en tono de burla: "Es mi favorita. Me encanta que no haya entendido el juego. Me siento identificada".

En ese momento uno de los conductores acotó irónico "no entendió las matemáticas", mientras que Gutmann intentó entender el accionar de su favorita, quizás pensando cuál hubiera sido su reacción: "Se empecinó con Kate Rodríguez. Se nubló, cuando odiás mucho te nublás". Pero lo más insólito fue cuando la mujer de Sebastián Wainraich aseguró que Milita "Es nuestra Madonna argentina". Dicho esto, que cada uno saque sus propias conclusiones...

Ángel de Brito fulminó a los participantes de El hotel de los famosos

Ángel de Brito, como suele hacer casi diariamente, se sometió en las últimas horas a las preguntas de sus seguidores en Instagram. Entre las consultas, el conductor de LAM recibió un mensaje sobre El hotel de los famosos, la nueva apuesta de El Trece para el prime time.

"¿Qué opinás de El hotel de los famosos?", le dijo un seguidor al periodista. "No me llama atención", manifestó la figura de América TV.

Y, fiel a su estilo, Ángel lanzó un comentario picante sobre los concursantes del programa. "Todos muy cartoons los participantes", expresó el conductor.

En El hotel de los famosos, las figuras tiene que enfrentarse en desafíos físicos para definir qué roles desempeñan dentro: algunos son disfrutan de las instalaciones y otros tiene que estar al servicio de los huéspedes.

de brito historia participantes el hotel de los famosos.jpg Ángel de Brito se pronunció sobre lo participantes de El hotel de los famosos a través de sus historias virtuales.

¿Quiénes son los participantes de El hotel de los famosos?

Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz son las figuras que forman parte de El hotel de los famosos, el nuevo reality de El Trece.

pampita el hotel de los famosos logueada.jpg Pampita, la conductora de El hotel de los famosos en la pantalla de El Trece.

¿Cuál es el premio para el ganador de El hotel de los famosos?

Los 16 participantes de El hotel de los famosos deberán enfrentarse a diferentes desafíos.

Todas las semanas habrá un eliminado.

El gran ganador de la competencia se llevará 10 millones de pesos.