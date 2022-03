Los motivos por los que Sabrina Carballo y Chanchi Estévez se quebraron en El hotel de los famosos

Sabrina Carballo ruleta El hotel de los famosos.jpg En el juego de la ruleta en El hotel de los famosos, Sabrina Carballo habló de su relación con Chanchi Estévez y los dos se quebraron.

Rápido de reflejos, Muscari le preguntó a la actriz "¿A quién deseás?", a lo que ella reaccionó repreguntando "¿En qué sentido?". Ahí el director teatral ahondó en su estado sentimental queriendo saber si afuera la esperaba alguien. Pero la respuesta fue negativa. Entonces le recordó su relación con Estévez, uno de sus compañeros en El hotel de los famosos, queriendo saber qué pasó y por qué se terminó la pareja.

Rápidamente el ex futbolista atinó a decir que la relación "Se desgastó", ya emocionado. Y la actriz tomó la palabra para explicar “No me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero lo importante es que el amor nunca se terminó. Él es mi familia. Si mañana necesita un órgano se lo doy”.

Embed

La emoción de Sabrina Carballo y Chanchi Estévez al recordar su historia de amor en El hotel de los famosos

Pero como la idea en el reality del Trece es que los participantes se abran y cuenten sus historias, Pampita no dudó en escarbar un poquito más y consultó “¿Alguno de los dos quedó con el corazón roto?”, provocando el quiebre de Carballo al recordar el final de aquella historia de amor.

“No, pero no quiero hablar de esto, porque yo lo re quiero a él y yo siento que le rompí el corazón. Y me dio más culpa…Los dos nos sentimos muy mal”, reveló la ex Verano del '98. Y con la cámara enfocando al Chanchi totalmente quebrado, éste confió “Lo que pasa que yo la quiero mucho, soy un tipo que me emociono”.

Sabrina Carballo captura 1.jpg Sabrina Carballo junto a sus compañeros de equipo en El hotel de los famosos, el nuevo reality de la pantalla del Trece.

En tanto, y como para romper con el clima angustiante que se respiraba en el ambiente frente al resto de los participantes, José María Muscari le puso humor a la situación planteando “Hubo una declaración que hiciste vos, Sabrina, a la que hay que tenerle cuidado. Dijiste 'si me pide un órgano se lo doy' y él puede pedirte un órgano sexual”, provocando el estallido de todos. ¿Será que El hotel de los famosos generará una segunda vuelta en esta vieja historia de amor?