La Joaqui habló de los rumores de romance con Thiago Almada: "Me encantaría encontrar el amor"

Pero en diálogo con PrimiciasYa, La Joaqui desmintió estar comenzando una relación con Almada y aseguró estar sola. "Romances cero, estoy soltera, me inventan novios una vez por semana. Estoy soltera hace un año y medio, no tengo amantes ni citas ni nada. Obviamente me encantaría encontrar el amor, pero cuando lo encuentre lo voy a contar sin ningún pudor", dijo la cantante durante la presentación de Got Talent Argentina en los estudios de Telefe.

Sobre el nuevo ciclo del canal de las pelotas, comentó: "Este proyecto cae en un momento muy bisagra de mi vida donde yo estaba tomando muchos cambios, terminando de crecer y de lo que me queda por crecer y madurar, y me vino muy bien para ayudar a transitar un montón de cositas que estaba alineando... Hoy me siento muy bien y muy cómoda, muy contenta de que se haya presentado esta oportunidad que me llena de ilusiones".

La cantante será la encargada de evaluar a los participantes en el programa que conducirá Lizy Tagliani junto a tres artistas súper reconocidos, como son Abel Pintos, Flor Peña y Emir Abdul Gani, que también tendrá la difícil tarea de elegir a los mejores concursantes.

Las fotos de la presentación de Got Talent Argentina, con la conducción de Lizy Tagliani

Desde el próximo lunes 21 de agosto a las 21.45 hs, Telefe presenta Got Talent Argentina, con la conducción de Lizy Tagliani. El show de talentos más reconocido del mundo regresa a la pantalla con un jurado de grandes figuras: Abel Pintos, el artista número uno de la escena musical argentina en la actualidad; La Joaqui, una de las máximas referentes del género urbano y el RKT; Emir Abdul, talentoso bailarín y coreógrafo uruguayo con millones de seguidores en redes sociales; y Flor Peña, una de las figuras más completas y consagradas del espectáculo argentino.

En un estudio impactante, artistas de diferentes disciplinas buscarán conquistar a los expertos en la etapa de audiciones. Solistas, dúos o grupos, sin importar la destreza y sin límite de edad, se presentarán sobre el escenario para demostrar su talento. Pero solo algunos de ellos lograrán convencer al jurado y pasar a la siguiente etapa.

Más de 450 artistas fueron seleccionados en los numerosos castings realizados alrededor de todo el país y llega la hora de conocerlos.

Además, en Streams Telefe, en los canales de YouTube y Twitch de Telefe, todas las noches Lula Miranda invitará a reaccionar en vivo a todo lo que suceda en la competencia y comentará cada performance, junto a los usuarios.

Todos los programas de Got Talent Argentina estarán disponibles en exclusiva por Pluto TV, dentro de la sección On Demand de la plataforma.

En coproducción con RGB Entertainment, será un big show que sorprenderá a todos, donde los grandes talentos de nuestro país se enfrentarán en busca de consagrarse y llevarse un premio millonario en Got Talent Argentina.

