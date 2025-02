La Joaqui reveló la verdadera razón de su distancia con la China Suárez y causó sorpresa

Los rumores de pelea entre ambas que surgieron daban cuenta de diferencias por un hombre que las distanció. En charla con LAM, América TV, La Joaqui se refirió a la distancia con la actriz y explicó las razones por las que no tuvieron más contacto.

“Yanina Latorre dijo que te peleaste con China Suárez porque ella te habría robado un chico”, le consultaron desde el ciclo que conduce Ángel de Brito.

Y ella contestó: “No es verdad, no estoy peleada con la China. Simplemente no nos vemos hace mucho pero porque estamos haciendo otras cosas. Yo estoy con mi música, ella con su actuación, tenemos diferentes grupos de amigos, pero no tuve ningún problema”.

Embed "No estamos peleadas"



#LAM" />

“¿Sabés qué pasa cuál es el conflicto? Que los humanos no sabemos irnos sin romper, uno a veces se va con el amor intacto y no quiere decir que haya algo mal, sino que ya tal vez no compartís en común", continuó la cantante.

Y dejó en claro: "Si tengo que hablar algo con alguien lo hablo en persona". Consultada si tiene que charlar algo con ella, la artista comentó: "No nada. Siento un poco que a la gente le encanta que todas las mujeres sean enemigas, pero no es mi caso".

"¿Sabes cuando te das cuenta si alguien es o fue tu amigo o una persona que te quiso genuinamente? El respeto post relación es todo, eso habla de la bondad de una persona con vos", profundizó La Joaqui sobre la amistad.

"¿Hubo respeto post relación con la China?", le preguntó el cronista. Y ella respondió: "Obvio". Y en cuanto las críticas a la China Suárez, La Joaqui comentó: "La violencia virtual está como de moda entonces a todo el mundo lo insultan y defenestran, que se pongan de moda hacer buenas vibras".

la joaqui lam.jpg

La China Suárez sorprendió a Mauro Icardi de una manera especial por su cumpleaños: el video

Si bien el romance de la China Suárez y Mauro Icardi sólo lleva un par de meses, al menos oficialmente, desde entonces no se despegan uno del otro y cada vez que pueden se demuestran públicamente cuánto amor hay entre ellos en medio de la feroz guerra que la actriz y el futbolista mantienen con la ex de él, Wanda Nara.

Así las cosas, este 19 de febrero Mauro está cumpliendo 32 años, lo que resultó la ocasión perfecta para que Eugenia China Suárez lo sorprendiese compartiendo un romántico video en su perfil de Instagram para saludarlo en esta nueva vuelta al sol.

"Sobran las palabras. Feliz nacimiento mi amor", escribió escueta la actriz y arrobó a Icardi quien le respondió con un "Gracias, Gracias y Gracias", repleto de corazones.

En el video pueden verse imágenes desde Icardi de chiquito, ya jugando de 9, uno de sus tantos goles en el Galatasaray, así como sobre todo imágenes juntos y con los hijos de ella, lo que generó todo tipo de reacciones.

Si bien el posteo cosechó más de 200 mil likes en unas pocas horas, en los comentarios se pueden leer las más variopintas opiniones.

Desde "Mauro te ganó, qué compañero tan increíble. Feliz cumple", pasando por "La ridiculez en su máxima expresión", hasta "Chinita no es mucho! Pero lo peor es la contestación de Icardi. Ya está todo dicho!", fueron algunos de los comentarios de los internautas."