La letal frase de Sabrina Rojas en pleno conflicto con Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Se merece..."

"¿Hermosa mañana, verdad?", comenzó diciendo Rojas entre risas ni bien comenzó la edición de este martes. "Chicos, yo siempre le pongo humor, si vamos a hablar en serio todo es una tragedia, así que pongámosle humor", siguió la conductora.

"Pará, la que está picante es Wanda Nara", expresó Sabrina, antes de hablar de su romance con L-Gante, y Tartu le comentó: "Wanda te quiere robar un poquito el protagonismo". "No, yo casi me muero, porque se lo terminé robando a Wanda. Nunca me lo imaginé", dijo la rubia en referencia a su conflicto con su ex y Siciliani.

Luego, los presentadores hablaron con el jurado del Cantando 2024 (América TV), Marcelo Polino, quien le preguntó a Rojas: "Te voy a mandar la paleta de los ceros, quisiera saber a quién se la pondrías".

"A Castro", respondió sin vueltas. "¿Y a Siciliani?", le consultó el periodista. "Y a Siciliani... ni puntaje se merece", disparó filosísima. Inmediatamente, para no seguir tensionando el conflicto aclaró que era un chiste.

La dura acusación de Sabrina Rojas sobre Griselda Siciliani cuando ella estaba embarazada de Luciano Castro

En los últimos días, Sabrina Rojas fue contundente al hablar de Griselda Siciliani, la actual novia de Luciano Castro, su ex y padre de sus hijos Fausto y Esperanza. Dado que la conductora de América y el ex Jugate Conmigo hace años que están separados, en los que ambos tuvieron incluso otras relaciones, tal parece que el encono con la actriz de Envidiosa viene de hace bastante tiempo atrás.

Si bien Sabrina ya había deslizado, cuando le preguntaron por la actual pareja de su ex, que tenía "una cuestión de piel" con Siciliani "por cosas del pasado", ahora volvió a disparar picante contra ella.

Porque a pesar de que Siciliani intentó ser políticamente correcta cuando la prensa le consultó por las declaraciones de Sabrina, lo cierto es que Sabrina subió la apuesta y tras mostrarse desde sus redes usando una remera de Luciano en la intimidad de su hogar, insinuando tal vez que sigue manteniendo contacto con su ex, más allá de las cuestiones relacionadas con sus hijos en común, ahora expuso la cuestionable actitud de Griselda con Luciano y ella muchos años atrás.

Así, este lunes por la noche en Pasó en América, el ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli en América TV, Sabrina Rojas se cansó de las indirectas y soltó tremenda bomba.

Refiriéndose a Siciliani, la rubia aseguró que "del lado de ella había una obsesión. Cuando yo estaba casada, embarazada, ella mensaje, mensaje, mensaje. Entonces, bueno, nada. Después si pasó o no pasó algo, que supongo que sí, ya eso no lo sé". Al tiempo que disparó picante: "Pero, ¿viste? En la vida todo vuelve. Un día sos novio, otro día sos amante y a veces al revés, ¿viste? ¿Sabés por qué no suelto? Porque no me sueltan. Y lo que pasa en cuatro paredes es su palabra contra la mía".