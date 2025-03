La letal opinión de Norberto Marcos sobre el sorpresivo romance de Fátima Florez y Fede Bal

“Ya no me sorprende nada, absolutamente nada. Está bien, son dos personas solteras que están muy bien. Si se encontraron y se dio, no hay problema”, deslizó en un primer momento el productor teatral. Al tiempo que agregó picante: “Alguien se debe estar haciendo mala sangre, pero no soy yo”, en clara referencia al presidente Javier Milei, último novio de Fátima.

Pero cuando le consultaron puntualmente por Fede Bal, Norberto Marcos se despachó a gusto contra el actor. “Si vos me dieras a elegir entre las personas con las que Fátima podría salir, él sería uno de los últimos que te mencionaría”, arremetió y aseguró: “Son cosas que a mí me dan mucho qué pensar”.

Asimismo, sobre si le ve futuro a la relación de su ex con el hijo de Carmen Barbieri, Marcos fue tajante. “Él tiene fama de ser infiel, pero quizás encuentre en Fátima a la persona que le pone un freno. O tal vez es al revés, quién sabe”, disparó así como también fue letal con su ex: “Es una Fátima completamente distinta a la que yo conocía, para bien o para mal. Es una Fátima distinta a la que enamoró al público”.

Embed

Se filtró la foto del primer encuentro de Fede Bal con Fátima Florez en medio de los rumores de romance

Hace apenas unas horas explotó el rumor del impensado romance entre Fede Bal y Fátima Florez. Fue Matías Vázquez, desde Puro Show (El Trece), quien detalló que sus apasionados encuentros habrían comenzado en Miami y habrían continuado en Buenos Aires.

"Ellos se juntaron a cenar con un grupo de gente y se fueron a bailar. Pasaron la noche juntos, siguieron por chat y ya hubo reencuentro acá en Argentina hace sólo dos noches", afirmó el periodista.

Claro que a pesar de que la humorista prefirió jugar al misterio al confesarle en exclusiva PrimiciasYa que está "feliz" viviendo su "soltería", mientras que el actor voló -en el más estricto de los silencios- a Londres para cumplir con las grabaciones de Por el mundo, lo cierto es que apareció la imagen del primer encuentro de Fátima y Fede donde habría ocurrido el flechazo.

Carmen Barbieri, Marcelo Polino y Fátima Florez.jpg

En tanto, Majo Martino reveló que el actor y la imitadora coincidieron en la entrega de los premios Martín Fierro Latinos en Miami en noviembre pasado, y luego de la gala fueron a cenar junto a un grupo de famosos. Y como Carmen Barbieri estuvo presente en el evento, como así también Marcelo Polino, fue la propia madre de Fede quien los habría alentado a que pasaran la noche juntos.

"Fátima me dijo que tenía ganas de ir a bailar pero que no tenía con quién, entonces le dije que fuera con Fede. Igual, mi hijo no me cuenta nada a mi", confesó así recientemente la conductora de Mañanísima confirmando de esta manera cómo y cuándo habría comenzado el apasionado romance de su hijo con la exnovia de Javier Milei.