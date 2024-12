La inesperada confesión de Norberto Marcos sobre Fátima Florez: "Una lástima..."

Luego, el cronista Pablo Layús le dijo a Marcos que Florez, en relación a la fidelidad, había dicho que "no ponía por él las manos en el fuego". "Una lástima que no ponga las manos en el fuego por mí, yo si lo hacía por ella", sostuvo el productor.

Por otro lado, explicó sobre el divorcio: "Está en marcha. No fue por mi culpa que no haya sido más fácil. Dije de un primer momento que no necesitabamos abogados para ponernos de acuerdo pero evidentemente no funcionó".

Y agregó: "Podría haber reclamado pero no lo hice porque estaba en una situación complicada y espero que este año las cosas sean como tienen que ser".

Fátima Florez ninguneó a Yuyito González y confesó si sigue enamorada de Javier Milei

públicamente por ambos en abril de este año y de Yuyito González, con quien el presidente blanqueó su romance a los meses.

"No hubo celos de nada, terminaba de hacer la doble función, me metía en el auto y llegaba a ver a mi novio. Yo viajé a Estados Unidos sin caer de sorpresa, me parecía súper lindo verlo allá, soy muy respetuosa de los tiempos, amigos y pareja", dijo sobre el final de su romance con el presidente.

"¿Él (Milei) cambió a partir de que fue al programa de Amalia?", le consultó Marcela Tauro a Florez en una entrevista para el ciclo Intrusos, América Tv.

A lo que la humorista reaccionó a pura ironía: "¿Quién es Amalia?". Y la periodista le aclaró: "Yuyito". "Perdón no sabía, desconozco el nombre", contestó Fátima picante. "No le gustan que le digan Yuyito", le marcó Tauro. Y ahí la entrevistada reaccionó entre risas: "¿A quien a Yuyito?".

Sobre su vínculo con Javier Milei, remarcó: "Hemos tenido una muy linda relación, nos hemos divertido mucho, no voy a hablar más porque soy muy respetuosa, después el resto de la gente que diga lo que quiera".

Consultada sobre si aquella entrevista en el programa de Yuyito González influyó en su separación de Milei, ella aclaró: "No, nada que ver".

Y sobre el final dejó en claro que no está enamorada ya del presidente: "No, estoy muy enamorada, concentrada y focalizada en mi trabajo y muy conectada con Dios". Y evitó responder si se seguía hablando con él: "Me pones nerviosa", le dijo Fátima Florez entre risas.