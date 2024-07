La letal respuesta de Marixa Balli a Daniel Osvaldo tras su discriminador comentario: "Te hacía más hombre"

Daniel Osvaldo tratando de mufa a Marixa Balli .jpg

“Patético. Atrasa. Se podría agarrar los huevos, si es que los tiene”, disparó molesta la panelista mientras que Ángel de Brito respaldó a su colaboradora, arremetiendo: “Por ahí no tiene. No ha demostrado tenerlos, por lo menos como padre”. Al tiempo que Balli sumó picante: “O son chiquitos. Por eso. Ahora entiendo un montón de cosas”.

Acto seguido, Marixa aclaró que jamás habló de Daniel Osvaldo y tampoco lo conoce. “Nunca hablé de este hombre, no se me cruza por la mente. Se me cruzan pocas cosas y justamente este tipo, no”, confió molesta. Y mientras que Ximena Capristo intervino preguntando si "¿No te tendrá ganas?”, Balli reaccionó espantada: “No, por Dios. ¡Que no lo permita la vida!”, al tiempo que Matilda Blanco aseguró que se trata de "un comentario antiguo".

Pero eso no fue todo. “Estás haciendo un programa de televisión… ¿En donde sale esta maravilla que hicieron? ¿En YouTube? Bueno, supongo que es un programa de streaming el programa donde dicen boludeces", arremetió la morocha y reveló: "Igual le mandé un mensajito al Instagram”, reveló entonces la cantante de La Cachaca.

Fue así que rápidamente el conductor se acercó hasta ella y leyó desde su teléfono celular el contundente mensaje que Marixa le envió a Osvaldo: “Muy desagradable tu comentario hacia mi persona. Te hacía más hombre. Muy lamentable lo tuyo, ahora comprendo muchas cosas. Sos patético”.

Tras ello, la empresaria fue más que clara sobre Daniel Osvaldo. “Si me contesta, sigo, pero como no tiene huevos…”, concluyó Balli.

Filtraron una foto de la infancia de Marixa Balli: la reacción de la panelista de LAM

Ángel de Brito recibió en su programa por Bondi a Sergio Lapegüe y su esposa Bochi, donde compartieron una distendida charla y se conoció un dato revelador. Allí, esposa del periodista contó que fue compañera de colegio primario de una angelita: Marixa Balli. Y hasta mostró una foto de aquel entonces donde compartían curso en un colegio de Lomas de Zamora.

"Ella fue compañera de primaria de una angelita. Fue con Marixa Balli", contó primero Lapegüe ante la sorpresa de Ángel y de todo su equipo. Ahí, la pareja del conductor comentó: "Fuimos juntas a la primaria. Yo era muy buena alumna, abanderada pero Marixa tenía la responsabilidad del Colón. Iba al teatro a la mañana desde Lomas de Zamora, iba, cumplía y a la tarde venía al colegio".

Tras estas palabras, Bochi buscó en su teléfono celular una foto de aquel entonces y le mostró a Ángel la prueba de que fueron juntas al colegio y luego se vio la imagen al aire. "Éramos amigas, venía a casa y todo pero cuando terminamos la primaria, no nos vimos más porque cada una se fue a otro colegio", recordó la esposa de Lapegüe.

Así fue que luego Yanina Latorre le preguntó por este tema a Marixa Balli en LAM, América Tv, y si le había molestado que se mostrara esa foto de las dos en el colegio.

A lo que la panelista admitió: "No, no. Me causó gracia porque no tengo ninguna foto de la infancia, de esa época. De verdad. Me encantó que lleve la foto, fue re tierno. Me sorprendió verme pero me encanta porque fuimos amigas, éramos chicas y la pasábamos genial".