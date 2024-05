Marixa Balli reveló uno de sus más profundos deseos de ser mamá: "Estoy pensando en..."

Marixa Balli y su deseo de ser madre - captura LAM.jpg

Al tiempo que agregó: “A mí me encantan los niños. Me hubiese encantado casarme, mi fantasía era entrar a la Iglesia vestida de blanco. En ese momento, con las parejas no se daba y yo estaba muy abocada a mi laburo, no quería cortar. También pasa que, cuando sos muy chica y te va muy bien siendo muy jovencita, pensás que la vida es eterna y ves el momento, no el futuro”.

Por último, Marixa Balli se sinceró al extremo al confiar que no pensó "en ese momento en el futuro y tampoco pensé que me iba a accidentar y que va a quedar tan dañado el cuerpo y en terapia intensiva. Son cosas que pasan y por algo será”.

La dura confesión de Marixa Balli sobre su cuerpo que preocupó a todos

Recientemente Marixa Balli confesó que está obsesionada con su peso desde que es muy chiquitita. La panelista de LAM contó este verano que siempre está pendiente de la balanza y no se permite subir ni un gramo.

"Me pesaban todos los días desde los nueve años", comenzó diciendo la morocha generando preocupación incluso entre sus compañeras.

"Es el día de hoy y yo viajo con una balanza a todas partes a donde voy. Llevó una balanza que compré en el exterior que no pesa nada", sumó.

"Soy muy autoexigente conmigo todo mal, me veo todo mal siempre", reveló la panelista y Nazarena Vélez, que promulga la aceptación del cuerpo tal como es, le dijo que lo que hacía no estaba bien.

"Siempre nos criaron con que el peso ideal es tanto y que la masa corporal, la altura y la contextura también son importantes en los cuerpos", indicó Ángel de Brito dando la derecha a su panelista.