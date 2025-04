La medida preventiva que tomó la Justicia tras la denuncia de Viviana Canosa contra Lizy Tagliani

Viviana Canosa expuso que adelantó su visita a Comodoro Py porque recibió mensajes alarmantes. “Recibí presiones anoche. No puedo hablar más que esto”, expresó.

En el programa de la periodista, Juan Manuel Dragani anunció que la Justicia tomó una medida preventiva tras los dichos de su defendida.

"A partir de la información que nosotros dimos, y la de uncia de que había un auto merodeando las cercanías de tu casa, te asignaron una custodia", detalló el abogado.

Embed

El filoso comentario de Viviana Canosa tras la respuesta de Costa: "¿De qué te reís?"

El lunes en Viviana en vivo (El Trece), Viviana Canosa apuntó contra Costa. "Te voy a mandar un paquete de pebetes al canal en el que trabajas porque me dijeron que te gustan los pebetes", disparó la conductora.

"Hablé con la gente que producía Legalmente rubia. Pregunté por qué te rajaron. Me contaron que llegabas muy alcoholizada, que eras insoportable, y te olvidabas la letra por el chupi que tenías encima. Tengo testimonio de todos. No solo eso. Entrabas al camarín de uno de los bailarines y lo acosabas. Por lo menos, este pibe era mayor de edad. Si te comportabas así con un mayor de edad, no quiero ni imaginarme cómo sería con uno de 16 o de 14. Costa, que oscura se te viene la noche", remarcó.

Ante las declaraciones de Canosa, en LAM fueron a buscar a Costa. "Yo tengo un grave problema que tengo que solucionar. Tengo que dejar de meterme en batallas que no son mías, porque todo esto es generado por eso. Entonces tengo que aprender a cerrar la boca y nada más”, respondió la panelista de Cortá por Lozano, haciendo referencia a que había dicho de Canosa que era “una señora que tomaba lavandina”.

Luego, le preguntaron si era “un carpetazo” por haber salido a defender a Lizy Tagliani, y fue tajante. “No tengo nada para decir... nada bueno. Esto que es un contenido para un programa, es mi vida personal. Y es muy doloroso. Entonces, ¿por qué yo tengo que pasar por esta angustia?”, acotó y prefirió no hacer más declaraciones.

En Viviana en vivo, Canosa repasó los dichos de Costa y le contestó. “Es hermoso porque ninguno dice ‘estoy a disposición de la Justicia, acá les entrego mi celular’. Le dicen ‘¿pondrías las manos en el fuego por Lizy?’, y se hace la boluda y sigue por otro lado. Dice que esto le pasa, pobre Costa, por querer defender a una amiga. O sea, yo la defendí hace 40 años y tengo un quilombo ahora”, sostuvo.

Y remató: "Y, aparte, dice ‘no tengo nada bueno para decir’, fallido. Y se ríe… ¿De qué te reís, Costa? Es raro, ¿no? Esta gente es rara”.