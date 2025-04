Los mensajes que recibió Viviana Canosa en su teléfono y precipitaron su denuncia contra Lizy Taglaini

“Tipo 23:45 hs, el Doctor Dragani, que estaba al lado mío y yo, con mi teléfono, empezamos a ver que estamos recibiendo algunos mensajitos un poquito incómodos y tirándonos como una data que, a mí, pero sobre todo a él, nos hizo reflexionar acerca de que era mejor ir a declarar hoy. Para mí hubiera sido mucho más cómodo mañana, porque yo estaba casi sin dormir”, comenzó narrando Canosa.

“No era el lugar más cómodo para ver esos mensajes, pero lo que nos advertían los mensajes, era como ‘mirá que, del otro lado, no solo los involucrados, sino quienes los contienen, te van a hacer una jugada sucia porque vos sos una pichi al lado de semejante imperio. Entonces, te van a ensuciar la cancha’. Me sugirieron que tal vez no tenía que esperar hasta el miércoles para ir a declarar”, siguió.

“En el medio de la función de la película empiezo a recibir mensajes. Yo no sabía cómo transmitírtelo. Te empiezo a decir ‘che, mirá, tenemos que hablar’. El celular se encendía, era incómodo para la sala. Estaba todo el mundo atento, medio que miraban mal”, sumó Dragani, haciendo referencia a que estaban mirando el celular en medio de la película con el cine a oscuras.

“Aparte, viste que las salas te pueden mirar, te pueden leer el mensaje, es una hijadeputez. Tengo que declarar mañana, tengo que armar, que preparar la carpeta, las cosas. Digo, no fue agradable. A las 7:20 de la mañana estaba ahí, estoy sin dormir”, cerró Canosa.

El testimonio que complica a Lizy Tagliani tras las denuncias de Viviana Canosa: "Escuché decirle..."

En los últimos días, Viviana Canosa explotó en su programa contra Lizy Tagliani, con quien en el pasado supo tener una estrecha amistad.

"Viví cosas tremendas, te las puede contar Lucas Bertero que éramos muy amigos en esa época. Me generaba ternura, empatía. Usaba mi auto, entraba a mi casa, me afanaba", expresó la figura de El Trece.

El lunes, en Viviana en vivo, la conductora fue por más y volvió a apuntar contra Lizy, al vincular el nombre de la capocómica con el de Marcelo Corazza, acusado por presunta corrupción de menores.

"Todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho caga.... que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza", advirtió.

Este martes en Intrusos compartieron al aire el testimonio de Daniel, el ex chofer de Viviana Canosa.

El hombre avaló la acusación de la conductora contra Lizy. "A Viviana le faltaba plata de la cartera", afirmó en el programa de América TV.

Daniel recordó que Viviana llegó a enfrenar a Lizy. "Yo escucho el comentario 'pará de hacer las cosas que estás haciendo'", señaló.

En caso de ser llamado por la Justicia, la palabra del ex chofer de Canosa podría ser clave.