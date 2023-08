La misteriosa reaparición de Loly Antoniale: las fotos acompañada y un sentimental mensaje

Lo cierto es que hace unos días, la modelo reapareció desde las redes sociales con una inesperada compañía y un mensaje muy profundo y particular.

loly antoniale.jpg

Luego de observar el show en vivo de Beyonce, Loly Antoniale compartió una serie de fotos donde mostraba el soñado paisaje que tenía en frente acompañada de su amado perro y tomando mate.

"Miro al cielo y pido que estés feliz", reflejó Mariana en su posteo de Instagram junto al emoji de cara feliz con la serie de fotos de ese especial momento con su mascota y un arco iris de fondo y señalándole al perro el mar cristalino que se veía.

Cabe recordar que la modelo nacida en Córdoba suele venir bastante seguido la Argentina para visitar a su familia.

loly antoniale 4.jpg

loly antoniale 2.jpg

loly antoniale 1.jpg

Morena Rial reveló el verdadero motivo de la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale

Desde hace años se especula y mucho se ha dicho sobre la separación de Jorge Rial y Loly Antoniale. Pero ahora fue Morena Rial en una de sus picantes declaraciones contra su padre, en medio de la feroz guerra que le declaró recientemente, quien develó el misterio insospechado hasta el momento.

Lo cierto es que al referirse a la batahola familiar, More no dejó afuera a su hermana Rocío. Así, desde LAM, América Tv, la hija de Jorge Rial dijo que su hermana no se llevaba nada bien con la Niña Loly, y que fue ella quien se encargó de enfrentar al periodista con su por entonces novia.

“Mi hermana es más viva. No lo confronta a mi papá, le endulza el oído”, disparó filosa la influencer para referirse a Rocío Rial y la relación que mantiene con el ex conductor de Intrusos a diferencia de ella, así como responsabilizándola del distanciamiento definitivo del ex conductor de Intrusos y Mariana Antoniale.

Jorge Rial y Loly Antoniale vivieron una intensa relación entre 2012 y 2015 con algunas idas y vueltas, y hasta versiones de infidelidades de ambas partes. Así, tras romper definitivamente la pareja, la modelo cordobesa hizo las valijas y se fue a vivir a Miami, donde reside hasta el día de hoy.