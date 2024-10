La palabra de Alejandro Fantino ante el bajísimo rating de su programa y la dura decisión que tomó El Trece

Y acto seguido, opinó sobre el cambio de horario que dispuso El Trece, dado que ya no irá a las 22 hs. “En la tele abierta estas son las reglas, yo ya las aprendí, las entendí. Y si no te gustan, te la tenés que fumar. El número manda, si medís bien, está bien. Si medís mal, está mal. Es así. Así que no arrancó bien. En lo único que por ahí puedo llegar a tener esperanza de que esto se modifique es el cambio de horario, que me parece que es correcto, porque nos van a mandar más tarde. Esta noche arrancamos 10:30 a partir del lunes creo que arrancamos a las 11, 11.15″, expresó.

Al tiempo que confesó: “Yo siempre fui de horario tarde en la tele abierta. Mis programas fueron siempre 11:15, 11:30. Por ahí a esa hora se engancha. Tenés menos competencia, no está Bake Off (Telefe), que arrancó fuertísimo y vos sabés mucho mejor que yo, y también lo sabe Ángel y toda su gente y todas las angelitas, que a veces un reality cuesta en arrancar. Por ahí pasa algo, se prende una chispita y arranca. Pero de todas maneras era lo pautado. Yo arreglé hacer dos meses y medio de aire. Diciembre se termina la televisión abierta. Yo creo que va a terminar como iba a terminar, a mitad de diciembre... Si todo va bien”.

Asimismo, consultado sobre si considera que el cambio de horario fue algo repentino, Alejandro Fantino nuevamente se mostró sereno y abierto a las decisiones del canal. "Son las reglas del juego. Está perfecto. Está todo bien lo que se hizo. Está bien que Telefe haya salido con Bake Off a competir contra nosotros, porque se veía que el programa, en los papeles y en la teoría, era un muy buen producto”, aseguró.

“Telefe reaccionó poniendo Bake Off. Es un tanque. Le fue bárbaro. Y no me parece apresurado y tampoco me parece mal lo de canal Trece. O sea, que te cambien de horario te tira más tarde por una cuestión de protección, porque por ahí tenés menos encendido, pero también tenés menos competencia. Por ahí en vez de hacer cuatro puntos terminás haciendo 5, 6 o 7 y un día hacés 6,3 y otra vez 6,7. Tampoco iba a ser un programa de un año. Son dos meses y medio, pero bueno, te vas mejor anímicamente”, agregó mostrándose esperanzado.

Y si bien aclaró que él no está mal anímicamente ya que su vida pasa por otro lado, explicó que ver trabajar un montón de gente lo pone triste "por un montón de compañeros que vi lo que laburan", aseguró.

Por último, ante la posibilidad de que El Trece acorte la duración del reality, Alejandro Fantino una vez más apeló a su honestidad. “No creo que se finalice antes. Es tele abierta, va a seguir hasta lo que se tenía pautado, se irán eliminando. Pero bueno. Es tele abierta, en este mundo todo puede pasar”, concluyó.

Alejandro Fantino - captura Por amor o por dinero.jpg

Preocupante decisión que tomó El Trece con el programa de Alejandro Fantino

Esta semana el conductor Alejandro Fantino hizo su debut en El Trece con el reality Por Amor o por Dinero pero parece que los números no estuvieron de su lado y el canal tomó una drástica decisión.

En primera instancia el reality estaba en el horario de las 22 y competía directamente contra Bake Off Famosos (Telefe), conducido por Wanda Nara. Sin embargo, la diferencia en el rating fue por más de 10 de puntos.

Por amor o por dinero_.jpg

Luego de los cambios, la grilla de El Trece quedará con The Floor, el programa de Guido Kaczka a las 21.15, a continuación volverá el clásico de Los 8 Escalones, y recién a las 23.15 se emitirá el reality Por Amor por Dinero de Alejandro Fantino.

La propuesta del reality consta de 10 parejas que convivirán durante 24 horas, semana a semana, y recibirán 50 millones de pesos que podrán usar para estadía, aunque depende de cada uno si dejarán el dinero intacto o lo invertirán en algunas comodidades, lujos y ocasiones especiales.