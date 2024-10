Alejandro Fantino denunció a Mirtha Legrand y Nacho Viale y destapó una oscura trama

En aquel programa en cuestión, además de Grabia, almorzaron junto a Legrand Guillermo Coppola, Mercedes Ninci, la mamá de un héroe de Malvinas, y Natacha Jaitt, donde ésta última hizo explosivas declaraciones sobre supuestos famosos relacionados en redes de pedofilia, en el que mencionó a Alejandro Fantino como un cliente de esa red.

Embed

Aquella acusación, según reveló Grabia, habría generado que el conductor perdiese importantes contratos internacionales como el de una importante cadena internacional para conducir una tercera temporada de un reality en Colombia, lo que habría sido el detonante para decidir accionar judicialmente.

Además, el integrante de Desayuno Americano recordó que Jaitt parecía mirar todo el tiempo a un costado del estudio televisivo, dando a entender que detrás de cámaras podría haber habido un integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Así, según confió el periodista de América, Mirtha quedó "totalmente desdibujada" en aquel programa sin poder manejar a Natacha y sus dichos. En tanto, Alejandro Fantino entiende que tanto Legrand como su nieto, el productor Nacho Viale, son responsables de lo ocurrido al aire por no controlar el contenido del programa.

De esta manera, Fantino intentará una reparación al daño que sufrió su imagen y su carrera profesional, por lo que irá con todo contra Chiquita y Nacho.

Denuncia Alejandro Fantino a Mirtha Legrand y Nacho Viale - Captura Desayuno Americano.jpg

Alejandro Fantino sorprendió al contar el pacto económico que tiene con Coni Mosqueira

El periodista Alejandro Fantino estuvo como invitado al piso de Socios del Espectáculo (El Trece) y además de hablar de sus próximos proyectos laborales, también contó algunas intimidades de su matrimonio con Coni Mosqueira.

"Yo hace 15 años que, no es porque gane como Cristiano Ronaldo, pero me importa tan poco que me lo manejan otras dos personas", confesó en primer lugar.

Embed

Además, dejó en claro que el dinero no era la prioridad en su vida y admitió: "No me interesa, me desenergiza. No podés recibir con las manos cerradas, hay que hacerla girar la guita. Por supuesto que hay mucha gente del otro lado que llega justa, pero si maso menos estás bien…”.

"El dinero es mío, de Coni toda la mi familia. Yo estoy casado legalmente, entonces entran $100 y son $50 míos y $50 de Coni", explicó acerca de cómo administra el dinero con su mujer.

"No me importa, honestamente. Por supuesto que quiero vivir bien y que me hijo tenga lo que tiene que tener. Sé que va a haber para comer, siempre la vida me dar una oportunidad", finalizó.