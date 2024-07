La palabra del argentino al que un amigo de Maluma intentó robarle la camiseta: "Me atormentó todo el partido"

El hincha argentino se llama Iván Rodríguez y a raíz de que se conocieron estas imágenes su testimonio se vuelve clave en la historia. En charla con el ciclo Poco Correctos, El Trece, el joven relató qué fue lo que pasó y la previa a esa increíble acción del amigo del famoso colombiano.

Embed

“Cuando yo llego, se veía mucha gente de Colombia, y encima me toca abajo de Maluma. Que primero, como decís vos, es un hecho anecdótico. Yo soy de la Iglesia Maradoniana, Maluma era fanático de Diego, se querían mucho. Hasta le dije ‘mirá Maluma, tengo una foto con Diego, me falta una foto con vos’”, comenzó el hincha argentino su relato.

“Él (Maluma) se ríe, se saca una foto conmigo y me da la mano. Tiene buena onda con los ídolos argentinos y con los argentinos en general, pero bueno, es fútbol y esto fue antes del arranque del partido. Ahora, cuando fue pasando el partido yo agarré el celular y me puse a grabar todo, porque sabía que algo podía pasar, me la veía venir”, continuó.

Y remarcó que se estaba vendiendo mucho alcohol en todo el estadio y la actitud que tuvo la persona que estaba junto a Maluma, que era conocido pero que él no lo sabía.

"Había muchos colombianos, estaban vendiendo alcohol, yo dije acá se me va a complicar. Este pibe Blessd, que yo encima no lo conocía, me atormentó todo el partido. Es el que me quiere sacar la remera, es un cantante de rap, de trap, yo no lo conocía pero es conocido, tiene 4 millones de seguidores”, concluyó.

maluma hincha camiseta argentina.jpg

El firme descargo de Maluma tras la pelea con hinchas argentinos en la final de la Copa América 2024

Maluma estuvo en un palco VIP viendo la final entre Argentina y Colombia por la Copa América 2024. En medio del encuentro, el artista se subió a la baranda de su balcón y comenzó a gritar.

Alguien que estaba en el lugar lo filmó con su teléfono y subió el video a las redes. En cuestión de minutos se hizo viral y muchos señalaron que el cantante estaba peleando con hinchas argentinos.

Tras el revuelo que generó la grabación, Maluma sintió la necesidad de aclarar que no estaba discutiendo con los fans de la Selección Nacional.

"Quería pasar a saludarlos y hablar un poco de lo que pasó en el partido contra la Selección argentina. Quiero saludar a nuestro equipo por el esfuerzo, por la entrega. ¡Que final! ¡Que pasión por le fútbol! ¡Un abrazo al pueblo argentino!", comenzó.

"Leí rumores que decían que yo estaba peleando con el pueblo argentino. Eso es mie...No crean todo lo que ven en las sociales. No estaba peleando con absolutamente nadie", siguió.

Maluma advirtió que lo que estaba tratando de hacer era alentar a sus compatriotas: "Yo me paré ahí a gritarle a la gente Colombia para que empezaran a vibrar como nosotros porque el partido estaba muy tenso. Y bueno, ustedes saben cómo se pone uno con la pasión del fútbol".

Por último, el cantante felicitó al pueblo argentino por el triunfo. "Le envío un abrazo muy grande a mi equipo colombiano. Viví algo que jamás se me va a olvidar. Era una suite en la que estábamos vibrando todos y celebrando por nuestro equipo. Gracias a nuestra selección por lo que hicieron, felicidades al pueblo argentino por esta Copa América", sentenció.