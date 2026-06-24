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La extraña situación en Gran Hermano que Santiago del Moro tuvo que explicar en vivo

La gala de Gran Hermano Generación Dorada vivió un extraño momento cuando la voz del Big cambió y Santiago del Moro tuvo que aclararlo en vivo.

24 jun 2026, 00:30
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SANTIAGO DEL MORO
SANTIAGO DEL MORO

La gala de este martes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo un momento tan inesperado como llamativo que descolocó tanto a los participantes como a los espectadores. En la previa del esperado ingreso del Turco García para el Congelados, una situación fuera de lo habitual se convirtió en tema de conversación dentro y fuera de la casa.

Todo ocurrió cuando el Big tomó la palabra para dirigirse a los participantes. Sin embargo, algo llamó inmediatamente la atención: la voz no era la de siempre. Quienes siguen el reality desde hace años notaron enseguida la diferencia y las redes sociales comenzaron a llenarse de preguntas sobre lo que estaba pasando.

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La incertidumbre duró apenas unos minutos. Fue entonces cuando Santiago del Moro intervino para despejar las dudas y explicar el motivo detrás de este sorpresivo cambio.

"Habrán escuchado otra voz, es un Big de otra casa el que están escuchando, porque la voz, el dueño de todo esto, nuestro Big, está un poquito enfermo, por eso es otra voz la que escuchan, pero no deja de ser la voz del dueño de casa", explicó el conductor.

Qué dijo Nigro sobre Messi en Gran Hermano que desató la furia en redes

Gran Hermano nació como un formato donde el aislamiento absoluto era el eje del juego. Sin embargo, en esta edición de Generación Dorada -y también en algunas anteriores- esa regla se volvió más flexible: los jugadores entran y salen con frecuencia y hasta pueden ver los partidos del Mundial.

Durante el encuentro entre Argentina y Austria, que terminó con victoria albiceleste por 2 a 0 gracias a los goles de Lionel Messi, la polémica se instaló dentro de la casa. Nigro, uno de los nuevos participantes, lanzó una frase que encendió la furia en redes sociales: “Es una verga Messi”, dijo, mientras todos seguían atentos la transmisión.

La reacción en X fue inmediata y contundente. “Expulsión por antipatria y por rascarse los huevos un mes entero, hijo de mil puta”; “Después de ese comentario tiene que salir con el 99,9 por ciento de los votos, me imagino”; “No tiene ni una virtud el mugriento ese”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la plataforma.

Otros usuarios recordaron actitudes previas del jugador y sumaron críticas. “Más temprano, antes del partido, también ponía en duda a Colapinto... qué le pasa al pendejo envidioso ese... los otros están en su mejor momento y él rascando la olla ahí en GH”; “Pero qué le pasa a este pibe, la verdad no sé por qué está ahí y por quién”; “Tiene que ser el próximo en salir sí o sí”, escribieron.

     

 

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