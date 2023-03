La pregunta sin filtro de Marisa Brel en Gran Hermano 2022 a la hermana de Julieta: "¿Lucca la está cuerneando?"

"A mí me parece horrible porque a Ju, la segunda noche, le gritaron algo parecido y él vio cómo se sintió con eso, lo vulnerable que están. Él vio lo que le duele a ella. Obvio que puede jugar, pero no de esa forma", disparó Camila.

Julieta Poggio y Luca Bardelli.jpg

Y tras confirmar que lo primero que le preguntó Disney al verla fue "¿Cómo está Lucca?", Marisa Brel fue al hueso con su consulta.

"Y, ¿es verdad que la está cuerneando? ¿La está engañando?" preguntó directa la analista de Gran Hermano 2022, generando un revuelo de proporciones entre el resto de los panelistas, lo que terminó desviando la atención por lo que Camila zafó de responder, si es que tiene esa respuesta.

Embed

Gran Hermano 2022: aseguran que el papá de Nacho perjudicó a Julieta con su accionar en la casa

Desde el lunes por la tarde los fanáticos de Gran Hermano 2022 comenzaron a acusar a Rodo Castañares, el papá de Nacho, de intentar perjudicar a Julieta Poggio en esta recta final del reality de Telefe, donde todo pugnan por llegar a la final y consagrarse campeones.

Lo cierto es que en las últimas horas hubo un nuevo grito del exterior dirigido a Disney, en el que intentaron alertarla nuevamente sobre las supuestas infidelidades de su novio Lucca Bardelli, quien la espera afuera de la casa televisiva. "Lucca te engaña, fuerzas" fue lo que escucharon Nacho, Rodo, Camila y Marcos.

En un video que compartió en sus redes sociales El Ejército de LAM (América TV) se lo escucha a Rodolfo decir varias cosas, cuanto menos polémicas, a Nacho. "Ahora no me enfoquéis que voy a sacar al papá afuera", comienza el peluquero.

Embed

Luego se lo ve aconsejar a su hijo: "Más con lo poco que queda, vamos muchachos. Hoy te gritaron, es así el juego, hay que decirle a Julieta, yo le voy a decir a Julieta", sostiene firme antes de ir a buscar a Juli para contarle sobre lo sucedido.

"Hoy gritaron algo de Julieta y Lucca, no se escuchó nada", fue lo que Rodo entonces le comentó a Poggio. Pero ella reaccionó angustiada: "No me van a venir a gritar una mentira". Y agregó visiblemente triste: "Obviamente que puede ser mentira, sí. Ustedes tienen que entender que para nosotros es muy difícil recibir esa información del afuera y decir 'ay, bueno, no lo tomamos'".