La provocadora burla de Nicolás a la hermana de Furia en Gran Hermano: "Eres paz, eres amor"

En clip que se volvió viral en las redes, se puede ver a Paloma arreglándose en el espejo, y de fondo se escucha la voz del participante mencionado riéndose con Catalina.

"Eres paz, eres amor, eres mi Catacol, amor", se escucha repetir al integrante de los bros mientras sus compañeros reaccionaban con carcajadas.

Cabe destacar, que las palabras de Coy al dirigirse a Juliana en su vista fueron: “Sos magia. Estoy orgullosa de vos. Sos todo lo que está bien, sos hermosa, sos magnética, sos inmensa. Te amo, te venero".

Furia quedó envuelta en una denuncia por amenazas y pone en riesgo su continuidad en Gran Hermano

En una charla con Martín Cirio, más conocido como La Faraona, Marisol, la novia de Martín Ku de Gran Hermano, denunció que recibió amenazas de parte del fandom de Furia.

"Están enojados conmigo porque quiero que gane Martín. ¿Cómo no voy querer que gane Martín? ¡Es mi novio!", exclamó, indignada. Además, indicó cuáles fueron las amenazas que le hicieron los seguidores de Juliana Scaglione.

"Me da miedo. ¿Vos sabés los mensajes que me mandaron a mí? Me mandan fotos de mis gatitas con los ojos editados con cruces rojas y llenos de sangre. 'Así van a quedar tus gatas', me dicen. Son siniestras", reveló Marisol.

En las redes, los dichos de la novia de Martín generaron un enorme revuelo. El fanatismo extremo de los "furiosos" podría jugarle en contra a Juliana, que está en una placa difícil, que probablemente culmine con un mano a mano entre ella y Catalina.