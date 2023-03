La reacción de Camila de Gran Hermano 2022 tras enterarse que Alfa sale con una chica de 19 años: "Le dije que..."

camila gran hermano.jpg

Camila destacó que Walter Alfa Santiago fue el único que le brindó su respaldo en la casa. "Con Alfa tengo una amistad. Fue como un padre para mí. Él me apoyó, me protegió y confiaba en mí realmente", sostuvo.

La ex GH fue tajante al ser consultada sobre la posibilidad de tener algo más que una amistad con el hombre de Tigre: "No va a pasar. No saldría con una persona más grande. Me gustan las personas de mi edad".

Por otro lado, Camila se refirió al vínculo de Alfa con Delfina Wagner, la influencer que es señalada como la novia del ex participante del reality de Telefe. "Le pregunté y le dije que la verdad no da que esté con una chica de 19 años", reveló.

image.png

Más allá de su opinión, la joven dijo que ella no puede condicionar la vida amorosa del hombre de Tigre. "De todos modos, yo no me quiero meter en lo que haga con su vida. Él es libre de hacer lo que quiera. Si él quiere estar con una mujer más chica, está bien, pero para mí no da", enfatizó.

Por último, Camila afirmó que hace un balance positivo de su paso por Gran Hermano 2022. "Viví la experiencia. Me divertí, disfruté y estoy muy contenta con todo lo que mostré y lo que se va a venir ahora", finalizó.

camila lattanzio 1.jpg

La angustia de Camila de Gran Hermano 2022 en LAM: quebró en llanto y no pudo seguir hablando

A días de haber dejado la casa de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio estuvo en LAM (América TV) y no pudo contener las lágrimas al hablar de su experiencia en el reality de Telefe.

"Yo venía aguantando muchas cosas. Me decían 'enfermita', que comía mucho, que estaba mal hablarle al público", afirmó la joven de Ituzaingó, visiblemente angustiada por los ataques que recibió de sus compañeros.

Embed

"Me pone mal, pero no quiero llorar porque me pinté re linda", expresó Camila. "Evidentemente era muy hostil la convivencia", señaló Ángel. "No podía decir nada porque le decía algo a Romina y ya tenía a todo el mundo en contra", añadió la invitada, que no podía dejar de llorar al recordar sus vivencias en el juego.

"¡Basta! ¡No quiero recordar Gran Hermano como un quilombo! ¡Fui a disfrutar porque era el sueño de mi vida!", exclamó, apenada por mostrarse llorando frente a cámara. Ante su angustia, el conductor le dio unos minutos para reponerse y presentó un informe.