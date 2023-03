Camila, con todo contra Romina de Gran Hermano 2022: "Se reía de mí y me decía 'enfermita'"

Camila reveló que pensó en dejar la casa, pero la visita de su hermana la ayudó a seguir. "Cuando quedé mano a mano con Daniela, me quería ir porque no me trataban bien. Eran caretas conmigo. No me decían lo que realmente pensaban. Fue feo. Cuando ellas me votaban, no pasaba nada, y cuando yo las votaba, me hacían sentir mal. Cuando vino Flor, remonté con todo".

Romina Uhrig

La joven mencionó que con la ex diputada fue con quien peor la pasó. "Sentí que Romina estaba encaprichada conmigo. Si te peleabas con ella, te peleabas con toda la casa. Se me reía de mí, me decía 'enfermita' o que estaba muy gorda. Era despectiva conmigo", afirmó.

"Yo intenté tener la mejor onda, pero sentí era re careta conmigo. Si te podía ensuciar, te ensuciaba. Intentó hacer eso conmigo. Dijo que yo era soberbia y mala leche", agregó.

Camila indicó que se sintió aislada desde el primer día en la casa. "Cuando entré, me quise hacer amiga de todos, pero nadie se quería relacionar conmigo porque había mucho lleva y trae", sostuvo.

Al finalizar, la chica de Ituzaingó resaltó que espera poder retomar su carrera como artista. "Tengo tres temas en YouTube y hay cinco más que voy a presentar. Amo la música y quiero dedicarme de lleno a eso", concluyó.

Gran Hermano 2022: Camila metió la pata y comprometió a alguien de la producción

Hace unos días, en una charla con Rodolfo Castañares en la casa de Gran Hermano 2022, Camila Lattanzio mencionó a alguien de la producción y, al parecer, metió la pata.

En las redes sociales se viralizó un video, que tiene a la joven de Ituzaingó como protagonista. En la charla, la rubia le dice al papá de Nacho que tenía un bronceador y se lo regaló a alguien de la producción del reality.

"Yo tenía uno y se lo regalé a alguien acá. Era en aerosol", se escucha que comenta Camila en ese fragmento. "¿A quién se lo regalaste?", le pregunta Julieta. "¡A Eze!", le aclara su compañera.

Enseguida, los fans de Gran Hermano 2022 enloquecieron. ¿A quién se refería la chica de Ituzaingó? Para muchos seguidores del reality se trataría de alguien de la producción de Telefe.

Los chicos suelen estar en contacto con varios integrantes de la producción porque son quienes les proporcionan algunos productos de higiene y cuidado personal.