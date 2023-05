La reacción de Celeste Cid tras la romántica declaración de amor de su novio, el músico Abril Sosa

"Hay un momento en el que las cosas simplemente suceden. No las buscamos, no las esperamos. Las antenas prendidas, el corazón alerta. Y la vida se acerca y explota, y nos regala la inagotable sensación de tocar eso. Abrazar el tiempo, de lo efímero hacia lo inmarcesible, lo inmortal", escribió al pie de una foto de la parejita.

Celeste Cid y Abril Sosa.jpg

Al tiempo que continuó preguntándose "¿Qué es el tiempo sino otra cosa que abrazar lo que no se puede tocar? ¿Qué es el tiempo sino otra cosa que una ilusión, anacrónica y audaz de sentirnos inmortales?".

"Tiene muchos nombres. Yo lo llamo Amor. Un disco de The 1975. Un acople. Un vuelo. La sala. Tu casa. Un aroma. Segundos que se confundieron con años", se respondió él mismo en una clara declaración de amor a la actriz.

Claro que inmediatamente semejante gesto romántico fue respondido por la destinataria del mensaje. "Vos sos el Amor, con todos sus nombres y lados posibles. Haciendo de cada instante un mundo", comentó Celeste Cid el posteo de su pareja haciéndole saber a todo el mundo cuán enamorada está de su actual novio.

Mensaje Abril Sosa a Celeste Cid ok.jpg

El irónico mensaje de Carla Quevedo sobre Celeste Cid al descubrir que comparten dos ex

Carla Quevedo publicó en Twitter un picante mensaje que involucra a Celeste Cid, después de que la actriz de Resistiré anunciara su noviazgo con Abril Sosa, el baterista de la banda Catupecu Machu. “Ahora, Celeste Cid está saliendo con un ex mío. Y además, tenemos otro ex en común”, lanzó la actriz de la serie Monzón.

En el tuit, Quevedo escribió divertida: "Ahora, Celeste Cid está saliendo con un ex mío. Y además, tenemos otro ex en común. No niego ni afirmo estar pasando la víspera de mi cumpleaños número 35 estudiando su historial romántico. Quién dice quién dice que me simplifica la búsqueda y encuentro algo interesante ahí".

Celeste Cid y Carla Quevedo.jpeg

Carla Quevedo había salido con Abril Sosa por el año 2012 cuando filmaron juntos la película Abril en Nueva York, de Martín Piroyansky. Años más tarde, la actriz de El secreto de sus ojos estuvo en pareja con el líder de Tan Biónica, Chano Charpentier. Y nueve meses antes, Celeste Cid y Chano se habían separado tras una complicada convivencia.

El mensaje de la actriz generó en los internautas todo tipo de comentarios al ver la coincidencia y el gusto en común entre ambas: "El nivel de rollo para decir que Celeste Cid come tus migas, please"; "¡Qué buen gusto las dos!"; "Yo te diría que vayas por Celeste directamente", fueron algunos de los mensajes.