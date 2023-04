Celeste Cid confirmó su noviazgo con el músico Abril Sosa: las fotos y los menajes que recibieron

Celeste Cid posteo blanqueo noviazgo con Abril Sosa.jpg

Desde Julieta Nair Calvo, Marcela Kloosterboer, Zaira Nara, su ex suegro Jean Pierre Noher, Nai Awada hasta Jimena Monteverde fueron sólo algunos de los que celebraron el anuncio.

En tanto, el músico de 41 años reposteó desde sus Instagram Stories una de las fotos subidas por Celeste con toda una declaración de amor: "Y quedarnos en un día eterno. C".

Asimismo, horas más tarde en otra postal el baterista hizo referencia al actual momento que viven a través de una romántica metáfora: "Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos o lo entendemos pero es intraducible, como una música".

Celeste Cid habló de Jey Mammon y confesó que denunció un caso de acoso: "No lo conté porque..."

Varios famosos asistieron recientemente a la función de prensa de Votemos, la obra que produce Adrián Suar y que es protagonizada por Agustina Cherri, Gustavo Garzón, Juan Gil Navarro, Virginia Lago, Tomás Kirzner, Carlos Portaluppi, Muriel Santa Ana y Alan Daicz.

En este contexto, Celeste Cid habló con el ciclo Socios del espectáculo, El Trece, y opinó del caso Jey Mammon y reveló la denuncia por acoso que hizo hace unos meses contra una persona que la hostigaba.

Sobre el caso Jey Mammon y la denuncia de abuso sexual de Lucas Benvenuto, Cid explicó: "Son temas así impactan, independientemente de si es una persona conocida o no. Me es muy difícil opinar de algo que es tan sensible. Ante eso, sí me parece que está bueno oír a la persona que, en principio, es víctima de una situación. Darle oído a eso me parece lo primero. Y hay ámbitos para hacerlo. La Justicia es un ámbito".

"¿Por qué prescriben? ¿Habría que presentar un proyecto que lo modifique? Porque las víctimas hablan cuando pueden y los lapsos son muy tiranos para denunciar", se preguntó la actriz. Y amplió: "Tenemos leyes que, si bien se van modificando pequeñas cosas, son patriarcales y basadas en un modelo de sociedad que ya no queremos".

Luego, Celeste Cid contó por primera vez detalles del acoso que sufrió hace unos meses y que denunció de manera formal: "A mí me pasó hace un par de meses. No lo conté mucho porque no es tan importante. Hice una denuncia por una especie de acoso que tuve de una persona por redes, por muchos años. A esta persona nunca la vi personalmente".

"Pero me pasó que a la quinta vez que tuve que contar la denuncia, y mi caso no era un caso importante, de un acoso violento. Sí intenso, y me pasó de pensar 'si a mí que es algo que no me toque ninguna fibra demasiado íntima y sensible, me cuesta tener que reforzar cinco veces una denuncia", añadió.

"No tienen que ser cinco veces. Tiene que ser una vez y después indagar, desglosar. Pero hay algo que está funcionando mal. Es volverlo a pasar. No es solo contar. En mi caso, cinco veces. Y se lo dije a la persona, y la persona me dijo que tenía razón. Esto es cuestión de todos los días", cuestionó Celeste a la Justicia.