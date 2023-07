La reacción de Jorge Lanata ante la firme crítica de Ángel de Brito por meterse con la salud de Wanda Nara

Embed

"Me dice: 'está el tema Wanda'. Le pregunto qué pasaba. Me dice: 'tal cosa, tal cosa, tal cosa, Marina no lo quiere contar, dice que con eso no se va a meter'. Me cuenta lo que le dicen a ella y quién se lo dice. Hago un par de llamados más. Termino de confirmarlo y digo: 'lo digo yo'. Eso fue todo", completó.

"Yo siento que lo hiciste desde el enojo", advirtió Mariana Fabbiani. "Me enojé con lo políticamente correcto. ¿Por qué no lo dicen? Todos lo tenían en la punta de la lengua", argumentó el invitado.

Por otor lado, Lanata se mostró notablemente molesto con Ángel de Brito, que fue uno de los colegas que evitó hablar de la salud de Wanda hasta no contar con la autorización de ella.

"Angel de Brito, que es un tipo que yo quiero, iba a decir quería.... pero bueno, quiero. Ángel llevó a una chica a LAM, que está un poco desequilibrada, a denunciar al padre. Hablo de la hija de Jorge Rial. A mí no me pareció bien, me pareció un exceso", afirmó.

"¿Yo qué hice? Lo invité a la radio y estuvimos una hora en la radio discutiendo si era o no un límite que había que pasar. Ángel frente a lo que dije, me puso: inmundo. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con vos", remarcó.

Lanata enfatizó que aún está ofendido con el conductor de LAM: "Me dolió lo de Ángel porque yo tenía consideración por él. No me dio la oportunidad que yo sí le di a él".

Al finalizar, luego de un mano a mano más que interesante, con un pico de 4.9 para DDM, el periodista se disculpó con Wanda. "No quise con esto provocarle dolor a nadie. La enfermedad de Wanda me conmueve como cualquier enfermedad. Conozco la enfermedad desde cerca. Sé lo que es. Yo no quise con esto agregar más sufrimiento a un mundo de mierda", cerró.

Ricardo Darín sorprendió a todos al opinar sobre las críticas a Jorge Lanata por la salud de Wanda Nara

La semana pasada, Wanda Nara estuvo internada en el Sanatorio Los Arcos, en Palermo, por un fuerte malestar. Los médicos le realizaron estudios y detectaron que tenía los glóbulos blancos altos e inflación en el bazo.

La figura de Telefe recibió el alta, pero los profesionales que la atendieron le indicaron estudios complementarios para determinar su diagnóstico.

Pese al silencio de la pareja de Mauro Icardi, el viernes en su programa de radio, Jorge Lanata aventuró un diagnostico, respaldándose en fuentes cercanas a ella y a un especialista. "Tienen leucemia", afirmó el conductor de Lanata Sin Filtro.

En una nota con A la tarde, Ricardo Darín se refirió a los cuestionamientos que enfrentó Lanata por pronunciarse sobre la salud de Wanda.

"Jorge opinó sobre Wanda y una enfermedad. ¿Hay límites a la hora de informar o hay que tener cierto respaldo para decir las cosas?", le preguntó el cronista, Matías Vázquez. "Depende del contexto, la situación y el criterio de cada uno, el criterio y del buen gusto", consideró el actor.

"Dijo que tiene leucemia", remarcó el notero. "Bueno, Lanata fue, tal vez, aventurado de su parte. Lamento si dijo una cosas así, sin que fuera cierta. Sea cierto o no, es un tema que merece un poco de delicadeza, de sentido común", sentenció.