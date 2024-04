Nicki Nicole categórica contra Peso Pluma: "Sé que estás con otra, pero..."

"El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", indicó Nicki Nicole al confirmar la separación con su colega.

El adelanto se conoció en las redes sociales y tuvo gran repercusión entre sus fanáticos por los dardos que tira la artista contra su ex novio luego de terminar la relación en un gran escándalo por infidelidad de él.

En el estribillo del tema, Nicki Nicole deja en claro que la canción está dedicada directamente a su ex pareja, y sus seguidores quedaron impactados por sus letales frases contra el mexicano.

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes/, pero es que yo sacaba lo mejor de ti/ Y te diste cuenta desde el día que me fui/ A quién vas a engañar diciéndole que no me extrañas/ Sé que estás con otra, pero pensando en mí”, reza parte de la contundente canción de Nicki Nicole contra Peso Pluma.

Nicki Nicole rompió el silencio y habló de su separación tras la traición de Peso Pluma

A un mes de haberse confirmado su separación de Peso Pluma, Nicki Nicole rompió el silencio y habló del engaño del artista, que terminó con la hermosa relación que tenían.

“Sentí que fue todo bastante expuesto y que, desde mi parte, tenía también como que decir lo que sentía y lo que me pasaba. También me gustaron los mensajes que recibí de muchas mujeres, mucho apoyo y mucho cariño”, expresó, con el corazón en la mano.

“Eso es algo que es un poco difícil cuando se te mezcla lo privado con la exposición porque sale mucha gente a decir ‘ah, bueno. Ahora van a hacer esto’. Como que salen a opinar y es difícil”, agregó. Nicki remarcó que ella se caracteriza por ser una persona sincera y frontal, por fue ella quien blanqueó la ruptura.

"Entonces yo dije ‘ok, esto está pasando, está en mí decir algo o no decirlo’, pero siento que lo tengo que decir y también va de la mano con lo que soy. Yo canto lo que vivo y digo lo que siento. Y, si no fuera así, no estaría siendo yo al 100%”, sentenció.