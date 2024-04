Mica Viciconte reveló cuáles son los límites que puso en su relación con las hijas de Nicole Neumann

Acto seguido, habló de los limites que existían en este vinculo y reflexionó: “Mis límites son los de no ocupar el lugar de madre porque no me corresponde. El padre es Fabi, yo apoyo. Nadie puede hablar de nadie y nosotros no podemos hablar de las menores".

De todas formas, aseguró que hay mucho cariño entre todas y concluyó el tema con un tierno mensaje: "Nos llevamos bien, las quiero un montón y eso es lo importante".

Mica Viciconte y las hijas de Nicole Neumann

Se conoció la fuerte diferencia que hay entre las hermanas Allegra e Indiana Cubero

Si bien las hermanas Cubero, Allegra e Indiana, viven en casas diferentes, tienen una conexión muy especial. No obstante, en las últimas horas se conoció cuál es la diferencia que existe entre las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero que, por momentos, puede ser un tema de fuerte discusión.

Resulta Indiana y Allegra son fanáticas de clubes de fútbol distintos. La primera es del Club Atlético Vélez Sarsfield, y la segunda, del Club Atlético River Plate.

indiana cubero_velez.jpg

La mayor mira todos los partidos del equipo, en el que jugó su papá, y siempre lleva puesta la camiseta con los colores del club. En tanto, Allegra, la hija del medio, se hizo un tatuaje temporal del escudo del club.

Las hermanas también tienen intereses en común. Ambas aman a los animales, como su mamá, y disfrutan mucho de pasar tiempo libre en la naturaleza.