Se formó una pareja explosiva en Gran Hermano y trascendieron detalles que dejaron hasta las manos a Cata

"Creo que algún contacto humano tuvimos... nos atraemos mucho", afirmó Damián. "¿Estuvieron juntos?", quiso saber Daniela Celis. "No, no, no.... me gustaría conocerla ahora que estamos los dos afuera", precisó el ex GH.

Embed

"Chicos, es un montón lo que está diciendo. Se gustan! ¿Adentro de la casa se lo dijiste?", comentó la novia de Thiago Medina. "¿Qué me parece muy linda? Charlamos un poquito, sí, pero yo soy tímido... pasa que ella -capaz- en cámara no quiere nada", añadió el joven.

Al parecer, la cosa entre ellos va en serio e incluso están a full con el WhatsApp. "Ya nos mensajeamos”, confesó Damián, con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Será el inicio de una historia de amor?

Alfa se mostró arrepentido de su reingreso a la casa de Gran Hermano y disparó contra Catalina Gorostidi

Semanas atrás, Walter Alfa Santiago reingresó a la casa de Gran Hermano para compartir unos días con los chicos y volver a mostrar su excéntrica personalidad en el reality más famosa de la TV.

Pese a que entró con la mejor onda, el hombre de Tigre tuvo momentos de tensión con Catalina Gorostidi y, como si fuera poco, no pudo soportar la presencia de Ariel Ansaldo, que también se sumó esos días al programa.

En una nota con el streaming Se Picó, Alfa aclaró que su salida tuvo que ver con un tema estrictamente de salud: "Es que yo me quería quedar de la casa. Por eso hubo muchas versiones, hubo algunos que me dijeron 'gonca'. A mí me sacaron de la casa porque yo me empecé a sentir mal, y Furia fue al confesionario y dijo que yo no estaba bien".

"No había podido dormir las dos noches. Y el último médico que entró, ese día estuve todo el día monitoreado. El último médico que entró dijo 'lo tenemos que sacar ya'. Y de la producción me decían 'Alfa, vamos. Ya está'", agregó.

Alfa advirtió que él estaba dispuesto a seguir, incluso más días de los que estaban pautados, pero los médicos no se lo permitieron. "Yo no me quería ir. De ahí salí, me fui en una ambulancia a Las Lomas. Tuve un pico de presión muy alto. Muchas situaciones que se fueron dando, se fueron sumando", explicó.

Al ser consultado por su guerra con Cata, el ex GH fue tajante: "Lo de Cata a mí no me importa. Cata para mí no existe".

Al finalizar, el hombre de Tigre reconoció que no fue una buena decisión reingresar al programa. "No tenía que haber entrado a la casa porque es otro programa, es otra gente, es otra situación. Yo no tenía que haber entrado nunca", sentenció.