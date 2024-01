La reacción de Martín Bossi sobre un supuesto enojo con Mirtha Legrand por ir a ver primero a Fátima Florez

Estefi Berardi reveló en Poco Correctos (El Trece) que Bossi estaba furioso con la decisión de Mirtha, porque ella iba a ir antes a su espectáculo, pero tuvo que cambiar debido a que la diva “se había olvidado” de a quién le había prometido ir primero.

Lo cierto es que, en diálogo con PrimiciasYa, Martín Bossi negó esta versión: "Me da mucha vergüenza el tema Mirtha. Porque los que me conocen y siguen mi carrera, saben que yo voy por otro lado. No necesito conflictos. No me importa si Mirtha viene primero, segundo o tercero... Por mí que vaya primero a ver a Lali, a Tini, después que vaya a ver al circo Rodas, después a Fátima y que vuelva a ver a Fátima. Y si quiere y elige venir a verme, yo seré el hombre más feliz del mundo porque la quiero y cada vez que la encuentro en un teatro o en su programa la abrazo porque es un honor estar a su lado", comenzó diciendo.

Luego, el artista que presenta en Mar del Plata Bossi Live Comedy, remarcó de manera tajante: "La cosa patética que si va primero a un lugar o a otro, me da vergüenza. Me hace sentir mal que la gente que me quiere y mi familia piense que yo me pongo mal si alguien viene primero o segundo, me parece una chiquilinada porque es algo que no tiene que ver con el arte. A mí no me gustan estas cosas y participo en lo que pueda, pero esto no la puedo sostener".

"En verdad no me importa, por mí que venga último a verme a mí y a mí me pondrá feliz igual. Es un espectáculo que es para hacer feliz a la gente y a mí no me mueve la aguja ese tema. Gracias por dejarmelo aclarar y prefiero que se me involucre en otros temas. Quiero que sepan que amo a Mirtha y no me pongo mal si viene primero o segundo a verme, eso me parece patético. Sea cuando sea, siempre será bienvenida porque es un honor que venga a verme. A mis 50 años no estoy preocupado por eso", cerró Martín Bossi expresando su cariño hacia Mirtha Legrand.

Martín Bossi 3.jpg

Mirtha Legrand hizo su primera salida en Mar del Plata y fue al Circo Rodas

Mirtha Legrand viajó a Mar del Plata para hacer sus clásicos almuerzos desde la costa argentina y tuvo su primera salida al teatro en esta temporada de verano que da inicio al 2024.

En esta noche de miércoles, así como lo había confirmado hace unos días, la diva de televisión eligió visitar El Circo Rodas, con una función especial. Allí fue recibida por el dueño, Jorge Ribeiro Soarez, quien le agradeció por apoyar a la familia del circo, y por cumplir la promesa que le hizo tiempo atrás cuando fue declarada madrina del Circo de volver a ver la función nuevamente.

La diva de los almuerzos fue escoltada por la Guardia Nacional del Mar y acompañada por su asistente personal y su amigo Héctor Vidal Rival, allí recibió un enorme ramo de rosas Rococó por parte de los empresarios del circo, Marcelo López Lanza y Jorge Ribeiro Soarez.

Mirtha Legrand en el circo rodas

Al entrar a la carpa para presenciar la función se escuchó la música de los almuerzos junto a la ovación del público presente. Allí la esperaba su amiga María del Carmen Álvarez Arguelles junto a su familia, también se encontraba en el lugar el empresario y sindicalista, Luis Barrionuevo.

El Circo Rodas se presenta como una opción imperdible para los marplatenses y turistas que buscan vivir una experiencia única y llena de emociones. Con su puesta en escena impactante y su elenco de artistas de primer nivel, este circo promete crear recuerdos inolvidables para todos los espectadores.